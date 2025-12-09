美准輝達H200銷中 台股反應淡定、台積電挑戰重回1500大關

台股今日小漲約35點。（圖／鏡週刊提供）

美國總統透過Truth Social表示，將核准輝達H200晶片對中出口案，同時外媒報導，不僅輝達，其他AI晶片業者也將獲得同等待遇，預期都能銷售同級AI晶片到中國，不過台股今日對此表現平淡，台積電以平盤1495元開出，加權指數早盤小漲約35點。

雖然美國總統川普宣布，將核准輝達等AI晶片業者將產品銷往中國，不過台股對此反應平淡，台積電以1495元平盤開出，後來下跌5元，跌幅0.33%，加權指數也因此小跌30點，來到28727點。

廣告 廣告

鴻海上漲0.5元，漲幅0.21%，股價來到232.5元，台達電下跌9元，跌幅0.91%，股價來到970元，聯發科下跌15元，跌幅1.04%，股價來到1425元。



回到原文

更多鏡報報導

記憶體同業斷供、貨源告急 威剛庫存不減反增供貨穩定 11月營收刷19年新高

台積電CoWoS大擴產能還是不夠用 記憶體封測景氣轉強！封測族群漲勢洶洶

日本半導體化學品、台灣技術雙強聯手 台日混血矽科宏晟12月底掛牌