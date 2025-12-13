美准輝達H200銷陸 引發論戰

白宮AI負責人薩克斯接受彭博訪問時說，允許輝達的H200出貨至中國大陸，目的是將美國競爭者引入當地，挑戰華為等本土業者，但如今大陸已摸清這項策略。另據FT報導，美國眾議員穆勒納爾質疑白宮放行H200的決策依據，並對華為晶片能與輝達產品相匹敵的說法表示懷疑。

薩克斯指出，大陸希望扶植並補貼華為是對H200興趣不高的關鍵原因。即便如此，他仍為允許大陸取得H200晶片的決定辯護，稱這是一項「落後」技術，已不再屬於最先進水準。

薩克斯的說法將使外界質疑輝達是否能恢復來自大陸的營收。輝達已在營收預測中完全剔除大陸資料中心市場，但黃仁勳曾估計，今年大陸的資料中心市場規模可達500億美元。彭博行業研究分析師則認為，H200在大陸的年營收潛力約為100億美元，但前提是北京當局願意接受輝達晶片。

此外，穆勒納爾在致商務部長盧特尼克的信寫道：「華為試圖透過將愈來愈多性能較弱的晶片串聯在一起，在單一服務層級上實現可與輝達相當的輸出效能，藉此繞過美國的技術管制。」

