美出兵委國 11傻翻車》國安單位：中國以「敘事洗白」手法 5.5小時攻佔台灣政論節目

委內瑞拉總統馬杜洛與押送他的美國武裝人員。（資料照片） 圖：翻攝自 X《Power to the People》

[Newtalk新聞] 委內瑞拉事件意外引爆特定名嘴「集體翻車」的「十一傻」現象，但為何特定媒體集團、名嘴、節目與社群通路會在同一時間都採取一樣的敘事？更在近日引起討論。根據國安單位一項最新訊息操弄分析報告，中國近期利用美委衝突（美國與委內瑞拉）作為對台訊息操弄的主題。而安全單位早自去年10月開始，透過公開來源情報分析及友方管道資訊，發現這類操作背後明顯有一條高度組織化的傳播鏈，將有利於中國的觀點與虛假敘事輸入台灣。報告揭露，中國網媒製造的爭議訊息，最短僅需5.5小時便能經過「敘事洗白」（Narrative Laundry）的手法，成為當天特定名嘴、特定政論節目的討論主題及分析內容，嚴重影響國人對國際局勢的認知。

最短 5.5 小時登上台灣政論節目

根據這份研究顯示，以軍事相關訊息來說，這條紅色訊息傳播鏈，主要源頭由中國官方媒體定調，經由官媒本身從微博公眾號的《玉淵潭天》、《中國軍網》到臉書粉專《看台海》、《海峽兩岸》，一直到《紅星新聞》、《牛彈琴》等，進行錯假敘事彙整及情緒化加工，最後由台灣諸如被稱為「十一傻」的協力者與政論節目進行「在地化」傳播，並在節目播出後，同時變成特定媒體集團的新聞，讓相關的紅色敘事具有更高的滲透率和傳播率，而這些過程都沒有嚴格新聞編採流程及基礎查證。

廣告 廣告

以日前美軍擊沉委國運毒船事件為例，中國網媒《牛彈琴》（新華社背景）率先將美方行動貼上「濫殺無辜」與「法外處決」的標籤。驚人的是，相關貼文在 5.5 小時內，立即登上台灣政論節目《寰宇全視界》，節目中名嘴介文汲、楊永明等人一致以相當近似的中方敘事脈絡，指控美國「違反戰爭罪」、「霸凌小國」，率續幾家特定電視台、社群節目也跟進。

另外一個例子是，在美軍查扣「貝拉一號」油輪事件中，中國媒體以所謂「75次求救信號」，將美軍行動塑造成「海盜行徑」。台灣節目《全球大視野》也在最短時間內隨即跟進，名嘴蔡正元、帥化民等人更進一步搬運了「美軍特種部隊能力不足」的論述。

值得注意的是，這些有關委內瑞拉系列主題的操作，則早在去年10月，也就是台灣社會上週才開始關注委內瑞拉的三個月之前就開始，而何以將近三個月以收視率掛帥的媒體會選擇一個在台灣社會相對冷門的主題，又以北京相同敘事進行？！國安單位指出，這種手法完全符合歐盟對外事務部（EEAS）定義的「敘事洗白」（Narrative Laundry）。外部勢力將具政治目的的宣傳，經過中間人轉手，偽裝成台灣本土觀點，運用具煽動性的語言框架。讓觀眾在不知不覺中接受了被刻意扭曲的資訊。

安全官員分析，這些敘事並非查核嚴謹的新聞報導，而是以新聞為包裝，經過設計的認知「敘事操作」，目的是利用這些標籤煽動仇美、反民主情緒，以透過台灣名嘴的「背書」，讓這些源自中國的宣傳在台灣輿論場落地生根，而後中國又再把台灣的政論、新聞二創為自己的新聞、社群內容，誤導中國社會對台灣的正確認識，同時也讓相關訊息再次流入台灣輿論市場。

國安人士強調，這種傳播模式仗著中國沒有上限的統戰資源，正對我國及國際民主社會帶來嚴峻挑戰。當台灣名嘴無論是故意或不知情下，大量引述未經查證的中國資訊操弄敘事，正凸顯這種手法已成功繞過傳統新聞的查證機制。國人若長期沉浸在這些內容可疑的政論、新聞訊息中，將導致對國際、自由民主相關議題與價值的嚴重誤判，輕則造成內部分裂，重則衝擊國家安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共擴大「台獨頑固份子」名單 梁文傑：目前尚無具體效果

陳菁徽退代孕法審查、陳昭姿稱「圖利病人」張育萌：藍白共犯結構