美出動三角洲部隊 閃電活逮馬杜洛夫婦

火光照亮夜空，烈焰從天而降，委內瑞拉首都卡拉卡斯附近的伊格羅特機場。

美軍醞釀已久終於出手，3號凌晨對委內瑞拉發動大規模奇襲，代號「絕對決心行動」。

美對委發動奇襲 三角洲部隊活逮馬杜洛

當地時間凌晨1:50，三角洲特種部隊乘坐「夜行者」，陸軍第160特戰航空團執飛的黑鷹特戰版MH-60直升機，深入委國首都，垂降進入馬杜洛官邸。馬杜洛夫婦驚醒，來不及躲進安全室，被逮個正著。

美軍押送馬杜洛，以直升機在凌晨四點二十九分撤出委國上空，送往停靠外海160公里處的美軍硫磺島號兩棲攻擊艦。

數十名平民死傷 委國控美犯戰爭罪

委國檢察總長指控，美軍偷襲造成數十名軍人和平民死傷，犯下戰爭罪。反觀美軍只有一架直升機被擊中，但仍可保持飛行，沒有任何美國大兵陣亡。

委國強人馬杜洛 如今成階下囚

馬杜洛從美軍在古巴的海軍基地，飛往美國紐約，下機時戴著腳鐐，行動不便。強人馬杜洛獨裁執政13年，狼狽淪為階下囚。

廣告 廣告

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

美抓馬杜洛審判 引發國際強烈批評

委國石油金援將中斷！川普嗆古巴快妥協：否則後果自負

宣布國家進入緊急狀態！川普簽令 阻止委內瑞拉石油收入遭法院查扣