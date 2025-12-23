美列管大疆等無人機 中國外交部稱反對打壓

（中央社記者張淑伶上海23日電）美國聯邦傳播委員會今天表示，將把大疆及外國製造的無人機及其零組件列入國家安全風險列管名單。中國外交部今天說，中方反對美方無理打壓中企。大疆則回應，將評估可行路徑維護用戶權益。

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，將把中國大疆、道通智能及所有外國製無人機和零組件列入國家安全風險列管名單，且新型無人機將無法在美獲准進口或銷售。已獲批准的現有型號進口、銷售與使用均不受限制，消費者仍可使用先前合法購買的無人機。

廣告 廣告

據美媒報導，中國無人機製造商大疆創新（DJI）在美國商用、地方政府和業餘愛好者無人機市占率大約70%至90%。

環球時報報導，中國外交部今天的例行記者會上，發言人林劍在外媒要求中方評論此事時說，中方堅決反對美方泛化國家安全概念、劃設歧視性清單、無理打壓中國企業，美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供「公平、公正、非歧視」的環境。

大疆今天在一份聲明中說，對於美國聯邦傳播委員會將所有非美國製造的無人機列入「Covered List」（受管制清單）的決定表示遺憾，並指此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害了開放、公平競爭的市場原則。

聲明宣稱，大疆產品的安全性與可靠性，多年來被全球市場和多家權威獨立第三方機構所驗證；該公司將評估所有可行路徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。（編輯：邱國強）1141223