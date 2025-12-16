美列芬太尼為「大規模毀滅性武器」

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普15日簽署行政命令，將合成鴉片類止痛劑芬太尼定義為「大規模毀滅性武器」，此舉可望擴大授權美軍，以及美方執法和情報單位打擊毒品恐怖分子。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，鑑於芬太尼被指為美國每年數以萬計藥物過量致死事件的元凶，川普在該行政命令中明確指出：「非法的芬太尼，與其說是毒品，不如說更像化學武器」。而將芬太尼納入「大規模毀滅性武器」類別，顯示川普政府不僅將之視為公共衛生危機，更有意將其升級為與化學戰同等級的國安威脅。

報導分析，此舉標誌美方將對「一心想向美國傾銷毒品的不法組織」擴大打擊力道，不排除授權五角大廈協助執法部門，並允許情報機構動用更強力手段對付毒品恐怖分子。

先前川普宣布將一些國際毒品集團認定為外國恐怖組織，從而為美國的軍事行動打開大門；自9月初以來，川普政府在加勒比海與太平洋海域對疑似運毒船發動逾20次空襲行動，已知造成超過80人喪命。

美國總統川普15日簽署行政命令，將合成鴉片類止痛劑芬太尼定義為「大規模毀滅性武器」。（達志影像／路透社）