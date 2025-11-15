美初步研究 長期吃褪黑激素 恐增心臟衰竭風險

褪黑激素（Melatonin）是腦部松果體分泌的荷爾蒙，有助於調節生理時鐘，被視為「天然助眠品」。但美國心臟協會（AHA）科學年會今年發表的初步研究顯示，長期服用褪黑激素補充劑的人，可能有較高風險罹患心臟衰竭、因心臟衰竭住院。醫師提醒，褪黑激素被過度神話，可能忽略潛在的副作用，若有睡眠問題，建議找醫師專業診斷及治療。

今年11月，美國心臟協會科學年會上發表一項初步研究，回顧13萬名患有失眠的成年人，其中6.5萬人至少使用過一次褪黑激素處方藥物至少1年。結果發現，長期使用褪黑激素者的人，在5年內首次被診斷為心臟衰竭的比例為4.6％，而對照組為2.7％；因心臟衰竭住院的可能性為19.0％，約是對照組（6.6％）的3.5倍。

廣告 廣告

台北榮總睡眠醫學中心執行長周昆達分析，這是一份摘要報告，而非經過同儕審查的正式論文，且該研究屬於回溯性分析，雖可觀察到大量人群的關聯性，但難以證明因果關係。

周昆達指出，褪黑激素在美國被視為保健食品或非處方藥物（OTC），而台灣列為處方藥，須由醫師開立。不過他提到，目前臨床上很少使用褪黑激素，而是使用「褪黑激素受體致效劑」，能直接作用在褪黑激素受體上，效果更強。

他提醒，切勿放任失眠惡化，以免形成惡性循環，導致更嚴重的身心問題。建議尋求睡眠專科醫師的協助，找出根本原因，例如壓力、焦慮或身體病痛，並對症治療，包含藥物與非藥物治療。「認知行為治療」是非藥物治療的首選，透過調整睡眠習慣、想法和行為模式，長期效果和藥物相當。