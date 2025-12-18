美利永存外幣利變型終身壽險 強化壽險及完全失能保障

安聯人壽瞄準兼顧保障與外幣資產配置的需求，安聯人壽推出全新商品「美利永存外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，結合壽險保障，人生守護更周全，同時可享受宣告利率機制所帶來的市場參與增值機會；於宣告利率平均值大於本商品預定利率之年度計算「增值回饋金」回饋保戶，增值回饋金不僅可增購保額，強化壽險及完全失能保障，保單屆滿6年後，還可選擇現金給付，彈性調整退休金運用。該商品由?豐銀行通路獨賣。

臺灣今年正式進入「超高齡社會」，因應此趨勢，安聯人壽與?豐銀行強強聯手推出「安聯人壽美利永存外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，協助民眾在長壽時代有效應對退休規畫的潛在挑戰。「安聯人壽美利永存外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，在壽險保障之外提供了許多彈性，保戶透過宣告利率機制可適度參與市場，每年又有機會獲得額外增值回饋金，達到提高保障、累積資產的兩大目標，協助國人建構穩健的退休財務規劃，讓民眾為自己的退休樂活人生提前部署。

「安聯人壽美利永存外幣利率變動型終身壽險（定額給付型）」為多重功能保險商品，幫助國人超前部署做好美元資產配置、退休規畫，與壽險保障，商品共具五項特色：一、最高可投保至80歲；二、多元繳費年期（三、六年期），享終身保障：三、美元收付，資產幣別多樣化，滿足多元配置：四、具增值回饋金機制，當宣告利率大於本商品預定利率時，保戶可享有增值回饋金，有機會能增加保障額度，保單屆滿六年後，更有彈性選擇方式，可以繼續選擇增購保額或改為現金給付，做為有利彈性運用之資金，輕鬆打造優質退休生活。五、身故或完全失能保險金靈活支付（一次給付／分期給付），滿足家庭照顧需求。

安聯人壽提醒，透過同時具備壽險保障與資產累積功能的美元利率變動型終身壽險進行資產規劃，不但能補足壽險保障、風險缺口，同時也有完全失能保障功能，提供更周全的保障內容；以美元計價更能兼顧多元化資產分配，可做為規劃未來的資金，如累積退休資產，超前部署幸福人生。