美利達盃單車嘉年華3千車友騎聚日月潭

第23屆「2025美利達盃單車嘉年華」在日月潭熱鬧登場。



（圖：南投縣府提供）

第23屆「2025美利達盃單車嘉年華」日昨熱鬧舉行，年末單車盛宴吸引來自全國各地近三千名車友齊聚日月潭，享受路線上的湖光山色。今年更邀請到全錦賽雙料冠軍杜志濠、「粉紅小鋼砲」黃亭茵、「美利達-諾飛客車隊」（Merida-Novatec）巫帛宏、彭源堂、熊凱文、徐暄評及、單車阿賢李冠賢等美利達健將，與車友一同馳騁全球十大最美自行車道。清晨於向山遊客中心，眾多嘉賓共同為活動揭幕，美利達總經理曾上原表示，希望所有車友盡情享受騎乘、美食與交流的樂趣；南投縣政府機要秘書黃馨瑩也祝福大家一路順利，沿路享受日月潭的美景美食。

單車阿賢李冠賢，連續兩年突圍長距離挑戰組。在83公里長距離挑戰組，單車阿賢李冠賢蟬連兩年首位衝線的選手。他表示：「每年來日月潭騎美利達盃，就像是在老家騎車的感覺，同時也彌補了今年環台賽取消南投站的遺憾。」身為南投在地車手，還熱情推薦許多南投的私房景點，感受南投的自然與人文風情。