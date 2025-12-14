美刪除邀台參與環太軍演條文！台北憂華府政策轉向

美國海軍軍艦停泊在珍珠港，參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）。（圖／達志／美聯社）

華盛頓主導的「環太平洋軍事演習」（Rim of the Pacific，RIMPAC）原本在美國國會有1項提案，建議邀請台灣參與明年的演習，但該提案已從目前正在國會審議中的國防政策法案中被移除，這一變化在台北引發憂慮，擔心華府的挺台路線可能正在轉向。

據《南華早報》報導，部分分析人士警告，這段原本已獲得美國參議院通過、並納入《2026財政年度國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）的文字被刪除，甚至可能為北京重返全球規模最大的海軍演習鋪路。

這是美國聯邦參議院今年10月通過的下一財政年度國防政策法案版本，首次「強烈鼓勵」邀請台灣海軍參與環太平洋軍演。然而，在上週國會進行最終協商時，這段文字卻消失不見，儘管法案中其他涉及台灣安全的條款反而有所強化。眾議院於10日通過折衷版本時，除上述變動外，內容並未再出現其他修改。

中華民國外交部強調，台美之間的軍事合作在品質與規模上持續深化，但分析人士指出，這項刪除再度喚起外界對美國支持路線的長期疑慮，尤其是在北京試圖封鎖的多邊平台上。

淡江大學國際關係與戰略研究助理教授揭仲表示，這項變化「值得高度關注」，並懷疑刪除決定是由白宮主導。他指出，1個可能的原因是華府目前正與北京就貿易談判進行磋商，同時也在籌備美國總統川普（Donald Trump）預計於4月訪問中國大陸的行程。

揭仲認為，這使得川普政府不願因看似提升台灣的國際角色而刺激北京，「考量到國會內部我們享有的高度跨黨派支持，我不認為美國國會議員會主動刪除這段文字。華府可能認為，這樣的表述會製造複雜性。」

但令揭仲最擔心的是，「川普政府可能正在考慮重新邀請北京參與環太平洋軍演，若是如此，保留涉及台灣的文字就會成為政治障礙。」他補充，刪除邀請台灣的提案很可能反映了行政部門的遊說壓力，「如果屬實，這對台灣而言應被視為1項警訊。」

中國大陸曾在2014年與2016年參與每2年舉行1次的環太平洋軍演，但在2年後，因華府指控北京在南海的破壞性軍事擴張行為，而取消邀請該國。

另有分析人士指出，這項決定反映出川普希望在明年前往北京訪問前，避免製造摩擦。「中華民國高等政策研究協會」（Chinese Council of Advanced Policy Studies，CCAPS）軍事分析師王子彥（Zivon Wang，音譯）表示：「考量到川普以交易為導向的外交政策，邀請條文被刪除並不令人意外。」

他指出，川普看待國際關係就像商業交易，有明確的贏家與輸家，經常將自身利益置於長期盟友關係之上。不過，王子彥也表示，他認為華府重新邀請北京參與明年演習的可能性「並不高」。

台北資助智庫「財團法人國防安全研究院」（Institute for National Defence and Security Research，INDSR）助理研究員許智翔則形容，這次文字被刪除是「務實的」。

他指出，即使台灣真的獲邀，也很可能僅以觀察員身分參與。自2020年以來，邀請台灣參與環太平洋軍演的建議已多次出現在立法文本中，但美國已連續3個循環都未付諸行動。

執政的民進黨則呼籲外界保持冷靜，認為這項變動反映的是「敏感度管理」，而非信任流失。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，社會大眾不應過度解讀單一文字調整，或因此懷疑美國的決心。他將此次的刪除，描述為華府為避免不必要摩擦、並防止該條款成為外交施壓或宣傳工具，所做的「戰略性努力」。

鍾佳濱指出，刪除明確邀請台灣的文字，並不代表軍事交流或未來合作計畫的終結，「相反地，像是無人機與海巡合作等項目，顯示華府正將資源轉向更具實用性與不對稱性的能力。」

INDSR資深分析師蘇紫雲也呼應上述看法，並指出，台灣參與環太平洋軍演一向被視為「國會的表態，而非具約束力的指令」。他表示，台美軍事合作已持續擴展，包括台灣部隊自2021年起參與的美國主導多國聯合演習「北方打擊」（Northern Strike）。

蘇紫雲也提到，有媒體報導指出，台灣海軍陸戰隊於10月搭乘新型「玉山級」兩棲船塢運輸艦前往關島，與美軍進行聯合操演。儘管該部署尚未獲得官方證實，但相關報導顯示，「與美軍的雙邊訓練，已帶來比任何單一象徵性突破更具體的成果。」

蘇紫雲指出，《2026年國防授權法案》授權最高10億美元對台軍事援助，以及一系列新的合作要求，清楚「展現了堅實的跨黨派支持與深化中的美台關係。」

根據眾議院通過的折衷版本法案，該案仍須經參議院批准，並送交川普簽署生效。《2026年國防授權法案》授權「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）最高可達10億美元。

法案同時指示五角大廈與台灣合作推動聯合無人機計畫，包括共同研發與共同生產，並授權美軍維持並擴大與台灣的訓練計畫。根據法案內容，這些合作也涵蓋聯合海巡行動，以及部署美方人員以強化海上安全、執法與嚇阻能力。

對此，淡江大學的揭仲提醒，《國防授權法案》僅設定授權上限，實際執行仍掌握在行政部門手中，「川普政府上任以來，對外援助一向相對保守。我並不樂觀認為這10億美元中，會有多少真正轉為無償援助，但這無疑展現了國會對台灣的支持。」

