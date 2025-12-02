美到場場封神！2025派對季編輯激推3款最強變美神器：肌膚細嫩、香味迷人、髮絲發光

（圖／品牌提供）

尾牙、聖誕趴、跨年夜接力登場，年底正式進入「連環派對」時期！想在鏡頭前零死角、在派對燈光下抵擋得住超近距離檢視，美妝保養的關鍵不只在妝容──而是「肌膚×香氣×秀髮」三者能否同時在線。這次編輯直接為你挑出今年冬季最值得入手的三大變美小物：從 The Body Shop 的植萃亮膚儀式，到 KORRES 的節慶雙香，再到巴黎卡詩最火爆的 #小粉球 釉光秀髮系列。三步驟就能從頭到腳全面升級，派對場場都能美出記憶點。

1.The Body Shop 世級SPA植萃煥膚系列：打造「濾鏡級」柔嫩亮澤肌

The Body Shop 全新升級的世級SPA系列，以全球珍稀植萃重現居家療癒SPA：日本山茶花柔嫩水感、夏威夷堅果油深層修護、巴西古布阿蘇油更新肌膚、玻里尼西亞梔子花與牡丹帶來柔美香氣。派對前透過磨砂、精華油、美膚霜三步驟，肌膚會變得細緻、柔滑且帶有自然光澤，穿禮服時肌膚完全不怕顯乾紋，細節感直接升級。

The Body Shop 世級SPA植萃煥膚系列（圖／品牌提供）

這次升級最大亮點，是產品能以「疊加式保養」創造肌膚光澤：先用古布阿蘇磨砂膏細緻肌理，再以莫諾伊3效精華油按摩全身，最後用山茶花或堅果油美膚霜鎖水，肌膚馬上呈現猶如做完SPA的絲滑感。年末行程再忙，也能在家完成一套完整的身體奢寵儀式，肌膚光滑到發光。

The Body Shop 玻里尼西亞SPA莫諾伊3效精華油 / 1,380元、The Body Shop 夏威夷SPA堅果油修護美膚霜 / 1,950元、The Body Shop 日本SPA山茶花鎖水美膚霜 / 1,950元（圖／品牌提供）

The Body Shop 保加利亞SPA牡丹靜心沐浴膠/ 620元、The Body Shop 巴西SPA古布阿蘇身體磨砂膏/ 1,680元、The Body Shop 大溪地SPA香蘭歡愉沐浴膠/ 620元（圖／品牌提供）

2.KORRES 2025 聖誕限定香氛：日夜雙香氛打造節慶情緒濾鏡

今年 KORRES 以「日夜香氛宇宙」捕捉冬季情緒，推出兩款聖誕限定香氛，包括白色無花果淡香水，以清甜乾淨，像冬日晨光般溫柔明亮的香氣示人。而適合夜晚使用的午夜邂逅淡香水，帶有花果木質調浪漫神秘，是派對夜晚的完美魅惑香。兩款皆延續 KORRES 的「情緒香氣哲學」，讓香味與心情同步，彷彿替一整天打造屬於自己的香氣主題。

KORRES 2025 聖誕限定香氛（圖／品牌提供）

這組聖誕限定香氣最迷人的，是它能融入每天不同時段的情緒變化。早晨出門噴上白色無花果，像替自己點亮一束日光；夜晚赴聚會時換成午夜邂逅，讓香氣在空氣中輕柔擴散，帶來微醺、曖昧的冬季氛圍。無論自用或交換禮物，都是能讓人一秒愛上的高品味之選。

KORRES白色無花果淡香水50ml / 1,980元​、KORRES午夜邂逅淡香水50ml / 1,980元（圖／品牌提供）

3.巴黎卡詩「釉光香頌系列 #小粉球」：逆天高光秀髮三步驟

巴黎卡詩今年以「水潤釉光科技」打造Z世代瘋搶的水光蓬彈秀髮，以三款明星產品完成補水、平滑到高光收束的髮質進化。

巴黎卡詩釉光香頌系列三品項：釉光香頌髮乳、#小粉球 釉光香頌玫瑰護髮精油、釉光香頌髮香水。（圖／品牌提供）

第一步：釉光香頌髮乳——深層注水 × 柔順打底

這款髮乳含 10% 甜菜鹼，可為髮芯快速注入水分，改善乾燥、粗糙、打結問題。使用後髮絲變得柔軟可控，細軟髮也能輕鬆駕馭，不會造成負擔。是所有髮質在派對前重拾「初戀柔軟度」的關鍵第一步。

巴黎卡詩釉光香頌髮乳 250ml / 1,700元（圖／品牌提供）

第二步：#小粉球 釉光香頌玫瑰護髮精油——零黏膩×瞬間高光亮澤

明星商品「小粉球」質地水感、不油不塌，乾濕髮都能瞬間吸收。野玫瑰精萃深層修護髮鱗片，使髮絲呈現均勻折射光的「釉光感」，不論是拍照、走動或舞池燈光，都能讓髮絲自然發光，是派對季最強的高光神器。

巴黎卡詩 #小粉球 釉光香頌玫瑰護髮精油 45ml / 1,950元（圖／品牌提供）

第三步：釉光香頌髮香水——24H持香 × 法式氛圍撥髮香

巴黎卡詩首度推出髮香水，清甜花果調散發高級法式浪漫。搭載「感官提振科技」，證實能提升自信與心情，是派對、約會都必備的撩人氣場神器。建議在乾髮距離 3–5 公分噴灑，讓香氣自然落在髮絲之間，每次撥髮都像在製造心動瞬間。

巴黎卡詩釉光香頌髮香水 30ml / 1,950元（圖／品牌提供）





