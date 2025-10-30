美到屏息！全球首隻「白變猞猁」現蹤西班牙 全身雪白宛如神話精靈
西班牙南部哈恩省（Jaén）山區近日出現震撼全球的野生動物奇觀，有一隻毛色白皙如雪、神秘高貴的「白變伊比利亞猞猁」（Leucistic Iberian lynx）被攝影師捕捉入鏡，這不僅是西班牙史上首度出現白變猞猁，更是全球首次正式被科學界確認的里程碑。
拍到這隻白變猞猁的攝影師是年僅24歲的安赫爾・伊達爾戈・加里多（Ángel Hidalgo Garrido），他長年投入自然生態紀錄，常在山區架設隱藏式攝影機。10月22日，加里多在例行拍攝時意外發現這隻罕見的白變猞猁，不禁驚嘆到屏息，事後他在Instagram上寫道：「當陽光照在牠身上時，我真的以為自己眼花了。牠閃閃發光，像是從童話中走出來的精靈。」
影片中，猞猁全身毛色呈淡金偏白，僅尾尖與耳後保留黑紋，不過雙眼為典型琥珀色，這顯示牠屬於「白變」（leucism），而非「白化症」（albinism），因為牠的眼睛仍有色素。畫面曝光後引起西班牙與國際媒體高度關注，但攝影師為避免打擾野生動物，拒絕公開拍攝地點。
據西班牙媒體《Ideal》報導，「伊比利亞猞猁保育計畫」（Proyecto Lince）專家團隊確認，這是首度被正式記錄的「白變伊比利亞猞猁」。研究指出，白變基因現象極其罕見，毛色轉淡但不全白、眼睛無紅色現象，與白化症有明顯區別。
保育團隊協調員瑪麗亞・何塞博士（María José）表示：「白變個體的誕生，顯示族群的基因多樣性正在恢復。這是生態復甦的重要指標。」她補充說，野生貓科出現白變的案例極少，過去僅在美洲豹與非洲獅中有零星紀錄，如今在伊比利亞猞猁身上出現，極具象徵意義。
伊比利亞猞猁曾是歐洲最瀕危的貓科動物之一。根據世界自然基金會（WWF）統計，2002年野外族群僅剩94隻，面臨滅絕危機。西班牙與葡萄牙政府歷經20年推動圈養繁殖、棲地修復與野放計畫，至2023年族群已回升至1,668隻。國際自然保護聯盟（IUCN）也於同年將其保育等級由「極危」降為「易危」。
WWF西班牙分會指出，這次白變猞猁的發現，是保育行動的重要象徵成果。影片與相關資料已送交西班牙國家自然科學博物館存檔，研究人員預計在2026年公布完整基因分析報告。
