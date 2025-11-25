美到捨不得用！2025年末「珍藏級蜜粉」Top 6：黛珂蝴蝶浮雕、BB愛麗絲聯名、嬌蘭星星球、NARS月光粉餅…錯過會後悔
到了年末，除了交換禮物，也是時候用一份「美到心坎裡」的禮物來犒賞辛苦了一整年的自己。在所有彩妝品中，唯有「蜜粉」能將實用性與藝術性完美結合。2025年秋冬，各大品牌紛紛祭出壓箱寶，將蜜粉餅化身為微型藝術品：從黛珂的精緻浮雕、嬌蘭的夢幻星星球，到資生堂一年一度的雪花儀式。這些限定蜜粉不只是定妝神器，更是化妝台上的絕美風景。今天就為大家盤點6款「顏值與實力兼具」的珍藏級蜜粉，每一款都值得你手刀收藏！
BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境 輕隱毛孔柔焦蜜粉餅
【必買理由：毛孔隱形魔法 x 夢幻聯名】
迪士尼控必收！粉體壓印愛麗絲跌入兔子洞的經典畫面，黑金外盒夢幻又時髦。超微粉體科技能完美隱形毛孔瑕疵，添加水楊酸與酪梨精粹，智慧控油又保濕。一拍恢復底妝乾淨透亮，是兼具實用與收藏價值的夢幻小物。
黛珂 永恆祈願蜜粉(琉光蝶影)
必買理由：一年一次的頂級儀式感
這不僅是蜜粉，更是可傳家的藝術品！由設計大師Marcel Wanders操刀，盒身浮雕如冬夜綻放的花與光，美得令人屏息。粉體細緻如霧，帶奶感的淺粉米色能自然提亮不假白，營造「天生好皮」的透明光感。每年限定，錯過不再。
嬌蘭 幻彩流星蜜粉球 星芒奇想限定版
【必買理由：把星星刷在臉上的法式高級光】
嬌蘭把招牌蜜粉球變成星星了！打開就像一盒發光的小星河。以熱銷「02冷白皙」為基底調入細緻金光，刷上後不是廉價亮片，而是若隱若現的高級反光，襯托膚質更柔和。聖誕紅金包裝極具節慶氛圍，是年末最耀眼的提亮單品。
RMK 微風之憩定妝餅
【必買理由：精靈般的透明感與立體光澤】
一眼就愛上的清新淡藍色調！這款定妝餅集結了蜜粉的輕薄與粉餅的透亮。刷染瞬間融於肌膚，防止油光同時提升質感。添加金色與4色偏光珠光，隨著光線變幻出藍紫色的細緻光澤，為妝容增添立體層次與透明感，是打造日系精靈妝的秘密武器。
NARS 裸光幻彩蜜粉餅 #MOONWAVE
【必買理由：把「月光」捧在手心的校色神器】
專為亞洲女生膚色設計，NARS與Iris van Herpen的高訂聯名！以冬季夜空為靈感，粉、藍、黃大理石紋路交織出溫柔月光。獨家光稜鏡珍珠校色科技，抹上瞬間柔霧提亮，打造「看不出上妝卻美得很完整」的高級感。週年慶預購會限量販售，數量極稀有！
資生堂 雪花香氛魔法盒
【必買理由：日定妝夜養膚，24小時的美白儀式】
日本女生每年必搶的冬季儀式！2025年以「冰羽雪湖」為靈感，包裝如冬日奇蹟般璀璨。粉體蘊含亮白成分4MSK與乳木果油，日間定妝柔焦，夜間則是保養最後一步的晚安蜜粉。附贈兩款粉撲與收納包，是從早到晚呵護肌膚的最美陪伴。
