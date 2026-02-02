美到犯規！隋棠公開戰神級臀腿菜單 從20推到190公斤的進化之路

隋棠分享了長達10個月的健身心路歷程。（翻攝自隋棠臉書）

藝人隋棠近日於社群平台大方分享其健身成果與「增肌減脂」的心得，以親身經驗翻轉大眾對體重數字的迷思。隋棠坦言，近期因工作滿檔成為「空中飛人」，導致生活作息與減脂計畫一度卡關，但她仍維持正向心態，並公開極具震撼力的訓練菜單，她強調，健身的核心目標不應僅是追求曲線，擁有一副健康的身體，才是支撐生命能量的真正底氣。

隋棠詳盡記錄了這段時間的體態變化，數據顯示她從增肌初期的51公斤增加至60公斤，再透過減脂調整至目前的58公斤。她特別提到，練就理想體態的第一步在於「觀念的轉變」，必須學會接受科學化鍛鍊帶來的體重上升與型態變化，她認為，盲目追求低體重並非健康的展現，唯有透過正確的進食邏輯與肌力訓練，才能在體重增加的過程中，同時收穫更具功能性與力量感的體魄。

廣告 廣告

在訓練細節上，隋棠推崇「漸進式超負荷原則」，強調每一組動作只要能穩定完成，就必須適度增加重量，以免進入訓練停滯期。過去10個月內，她的臀推重量從起步的20公斤一路推進至驚人的190公斤，負重登階也從3公斤啞鈴進階到28公斤壺鈴。面對如此高強度的鍛鍊，她幽默分享自己必須搭配重金屬歌單才能激發意志力，雖然過程精疲力竭，但其換來的體能提升效果極為顯著。

面對網友對「大腿變粗」的疑慮，隋棠以專業態度回應，指出正確的姿勢能將發力感精準導向臀部，雖然肌肉增長會讓腿圍略微增加，但這正是身體強健的證明。隋棠感性表示，持之以恆的鍛鍊雖然困難，但「肯出門前往健身房就已經贏在起跑點」，她期許與所有夥伴一同努力，因為追求優美體態僅是附加價值，一副充滿韌性、健康的身體，才是陪伴每個人笑傲江湖、克服人生挑戰的核心基石。





更多《鏡新聞》報導

隋棠3娃凌晨被震醒失眠 師鼓勵「自由躺平補眠」網讚翻

賴佩霞女兒是明星、媳婦是隋棠 一家「星光閃爍」超耀眼

55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子