美制裁俄LNG 路透社：俄大幅降價吸引中國買家

路透社今天(19日)引述知情人士消息報導，俄羅斯液化天然氣(liquefied natural gas, LNG)生產商「諾瓦泰克公司」(Novatek)自今年8月以來，已將其貨物價格下調約30%至40%，以吸引中國買家購買其「北極液化天然氣二號」(Arctic LNG 2)計畫受制裁的天然氣。

這些交易終結了這項價值210億美元計畫的商業僵局。該計畫受到美國和歐洲對俄羅斯實施的最嚴厲制裁之一。

華盛頓正試圖阻止石油與天然氣收益流入克里姆林宮的金庫，美國總統川普(Donald Trump)正逐步加大對莫斯科的壓力，以結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。白宮也威脅對持續購買俄國能源出口的國家採取行動。

但作為俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的長期盟友，中國反對西方制裁。

打擊違反制裁的中國實體可能並非易事。華盛頓上個月才在與北京達成脆弱的貿易戰休戰協議，一名業界資深消息人士表示，執行這些措施可能會危及美國與中國達成液化天然氣交易的雄心。

大幅折扣吸引中國買家購買與普丁有關的計畫

由普丁一些最親密盟友共同擁有的「諾瓦泰克公司」，於2023年12月開始於工廠生產液化天然氣。但直到今年8月，該公司才賣出第一批貨物，當時該公司為中國買家大幅度降價。

根據對這項交易熟悉的業界消息人士表示，這家天然氣生產商在8月28日交付了首批貨物，價格比每百萬英熱單位11美元的亞洲基準液化天然氣價格低了3至4美元。

另一位熟悉這項交易的消息人士表示，自8月以來，該公司總共交付了14批貨物，中國買家持續享受約30%至40%的大幅度折扣。

這意味著這些貨物以約2,800萬美元到3,200萬美元之間的價格售出，遠低於其超過4,400萬美元的市場價值。

此前沒有關於這些貨物價格的報告。路透社目前無法確定購買這些貨物的中國公司名稱。

諾瓦泰克公司並未回覆路透社的置評請求。

北海成為中國進口俄LNG專用碼頭

在今年8月以前，中國北海這個中型碼頭一直用於進口來自多個來源和公司的天然氣，包括2024年進口的8批美國液化天然氣。

但第三名消息人士透露，自8月以來，中國國家石油天然氣管網集團(PipeChina)已經拒絕其他公司使用北海碼頭，使其實際上成為俄羅斯天然氣的專用進口港。這名消息人士是一位直接了解此事的中國貿易商。

英國政府今年10月對北海實施了制裁。

中國國家石油天然氣管網集團並未回應置評請求。

更複雜的是，川普曾多次將美國能源出口納入與尋求降低美國關稅負擔的夥伴國的貿易協議中，還多次表示，希望向中國出售更多液化天然氣。

一名出售天然氣至中國的西方能源業高層向路透社表示，美國會發現很難制裁中國國家石油天然氣管網集團，因為這也會阻礙美國天然氣的銷售。

由於這兩個世界最大經濟體之間的貿易戰所加徵的關稅，中國自今年2月以來沒有進口任何美國液化天然氣。