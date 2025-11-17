美制裁發威中印不敢買 俄羅斯石油約70%的出口量受影響

因美國制裁，俄羅斯石油供應遭到痛擊。 圖：翻攝自維基百科 by A.Savin CC BY-SA 3.0

[Newtalk新聞] 美國對俄羅斯石油最新制裁規定，對俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil）的交易都必須在本月21日前結束。此舉導致印度和中國的煉油商停止採購俄羅斯原油。《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，俄羅斯主要出口原油烏拉爾原油的價格在上週末跌至每桶36.61美元，與北海基準布蘭特原油的價差擴大至每桶23.51美元，為2023年3月以來的最大價差。

《莫斯科時報》報導，在最新的美國制裁措施宣布之前，烏拉爾原油通常以每桶比北海基準布蘭特原油便宜12到13美元的價差交易。此後，價差幾乎倍增，逼近2023年初創下的每桶便宜40美元的歷史高點。

報導指出，原本每天共購買約100萬桶俄羅斯原油的幾家印度主要煉油企業，例如信實工業（Reliance Industries）、巴拉特石油（Bharat Petroleum）、印度斯坦石油（Hindustan Petroleum）、芒格洛爾煉油和石化公司（Mangalore Refinery and Petrochemicals）以及印度石油公司米塔爾能源（HPCL-Mittal Energy），都已停止直接採購俄羅斯石油。

中國國營煉油廠中石化和中石油以及一些規模較小的民營煉油廠也已暫停直接採購。根據彭博社本月稍早引述Rystad Energy的數據，這次「買家罷工」已影響到俄羅斯對中國的石油出口近45%。

《莫斯科時報》引述彭博社的報導，指出今年以來，俄羅斯的預算收入已下降超過20%。

俄羅斯石油公司和盧克石油公司約佔俄羅斯原油出口總量的一半，每日出口量為220萬桶。如果將已受到美國制裁的蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegaz）和俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom Neft）也計算在內，目前俄羅斯約70%的出口量都受到了影響。

