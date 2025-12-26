美前亞太助卿董雲裳：美中發生衝突風險「已大幅降低」

美國國務院前亞太助卿董雲裳認為，目前的美中關係是「自新冠疫情以後最好的時期」。

美國國務院前代理亞太助卿「董雲裳」在接受大陸媒體「澎湃新聞」專訪時表示，美中元首或許會在2026年舉行多達四次會晤，這對雙邊關係的穩定，是非常積極的信號。董雲裳也表示，美中可能爆發軍事衝突的風險，已經比前一兩年要低。（葉柏毅報導）

董雲裳曾經在美國國務院任職超過25年，嫻熟兩岸事務。董雲裳在接受專訪時強調，穩定美中雙邊關係，至關重要，而實現這一目標的最佳途徑，就是讓兩國元首進行像是在10月底南韓釜山那樣的會晤。董雲裳指出，美中元首或許會在2026年舉行多達四次會晤，這將創下美中建交以來，兩國元首會晤頻率的歷史新高，至少是美中兩國關係正常化之後的最高紀錄。

針對川普形容他與習近平的會晤是所謂的「G2會議」，董雲裳表示，她不確定川普是否像看待G7、G20那樣，將G2視作一種全球事務治理機制，但可知川普非常尊重習近平、樂於與習近平會面，並將習近平視為可以與他平起平坐、地位對等的領導人。

董雲裳也坦言，相較於人們在一兩年前，對美中可能爆發軍事衝突的擔憂，她自己「如今已不再那麼擔心未來一兩年，會出現這類情況。至於她如何評估目前的美中關係，董雲裳則表示，她認為目前的美中關係，比新冠疫情以來的任何時候，都要來得好。