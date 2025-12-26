美前代理亞太助卿：美中元首2026年可能會晤4次

（中央社台北26日電）曾在川普第一個總統任期擔任國務院代理亞太助卿的董雲裳（Susan Thornton）接受中國媒體訪問表示，美中元首2026年或許會舉行多達4次會晤，將創下美中建交以來兩國元首會晤頻率的歷史新高，這對雙邊關係的穩定是非常積極的訊號。

董雲裳現為耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇主任。她本月初隨美國外交政策全國委員會代表團訪問上海、北京、台北。

澎湃新聞25日刊登有關董雲裳的專訪表示，穩定美中雙邊關係至關重要，而實現這一目標的最佳途徑，就是讓兩國元首進行如同今年10月底在韓國釜山的會晤。

董雲裳表示，美中元首或許會在2026年舉行多達4次會晤，這將創下美中建交以來兩國元首會晤頻率的歷史新高，至少是兩國關係正常化之後的最高紀錄。

她表示，美中計劃在明年安排多場會晤，這一舉措的積極意義在於有望為防止雙邊關係「跑偏」而搭建一個穩定的框架，同時也能為真正展開外交工作提供必要條件，使雙方能夠著手推進極需合作的具體議題，包括執法合作、軍方之間的溝通機制、經貿關係、投資、潛在合作項目等。

對於川普與中國國家主席習近平在釜山會晤後，川普稱該次會晤為「G2會議」，未來美中關係是否會進入G2時代，董雲裳表示，不確定川普是否像看待G7、G8、G20那樣，將G2視作一種全球事務治理機制；川普非常尊重習近平，也樂於與其會面，並將習近平視為一位地位對等的領導人。

董雲裳表示，當前中國並未在美國施壓下讓步，這促使川普政府調整策略，以一種更加平等的姿態進行談判。這一轉變對美方來說，實際上產生更理想的效果。

外電稍早前報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當時表示，川普和習近平2026年可能會面4次，包括：川普可能參加明年11月在深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會以及對中國進行國是訪問；而習近平也將對美國進行國是訪問，還將前往美國佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）參加20國集團（G20）峰會。（編輯:陳鎧妤/周慧盈）1141226