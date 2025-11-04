美前副總統錢尼去世享壽84歲! 昔主導伊拉克戰爭、罵川普「懦夫」

美國前副總統錢尼3日辭世，享壽84歲。 圖：翻攝網路

[Newtalk新聞] 保守派美國前副總統錢尼（Dick Cheney）3日辭世，享壽84歲，家屬透露死因為肺炎和心血管疾病併發症。積極任事著稱的錢尼是美國「反恐戰爭」主要策畫者、2003年美國入侵伊拉克的推手之一。堪稱美國現代史上最具有實權，但也最受爭議的副總統之一。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、財經媒體CNBC、美聯社及中央社報導，家屬表示，錢尼離世時「結縭61年的摯愛妻子琳恩（Lynne）、女兒麗茲（Liz）及瑪麗（Mary）和其他家人都陪在他身旁。」並強調：「錢尼是一個偉大而善良的人，教導子孫熱愛我們的國家，並帶著勇氣、光榮、愛、仁慈及熱愛飛蠅釣的心過生活。」

廣告 廣告

家屬說：「我們無比感激錢尼為我國所做的一切，也非常幸運能愛他，並被這位高尚的偉人愛護。」老成穩重且強勢的錢尼擔任前美國總統老布希（George H. W. Bush）的國防部長，在波斯灣戰爭期間指揮美軍；之後又在2001至2009年擔任兩屆美國副總統，是時任共和黨籍總統小布希（George W. Bush）的副手。

數十年來，錢尼一直是華府舉足輕重且具爭議性的人物。實際上是小布希「營運長」的錢尼參與、乃至主導總統最重大決策的落實，而且是在心臟病纏身、甚至卸任後得接受心臟移植的情況之下戮力從公。對於美國在911恐怖攻擊後所採取的高度監控、拘留和審訊等非常措施，錢尼始終堅稱其必要性。

錢尼一生歷經5次心臟病發作，常自覺命在旦夕。他2013年曾自述：「現在每天早上都是臉上帶著微笑醒來，感謝又多活一天」。在他副總統任內恐怖主義方興未艾。錢尼曾透露，擔心恐怖分子從遠端控制殺害他，多年前便已將植入心臟的去顫器無線遙控功能關閉。

在錢尼任內，副總統不再只是個象徵性角色，他讓自己成為在伊拉克、反恐、總統權限、能源等一系列保守施政上的幕後推手，在體制內發揮著巨大影響力。錢尼臉上永遠掛著被批評者稱為「冷笑」的一抹微笑。對於外界給他「幕後操盤手」的恭維，他自嘲：「我是躲在角落裡、沒人看到的邪惡天才嗎？老實說，這麼搞還挺不錯的。」

錢尼2017年曾經訪問台灣，他在出席「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」時進行閉門演講提到，美方仍支持台海維持現狀。據轉述，錢尼當時指出，美國站在和平與穩定的角度，還是強烈支持維持現狀。相信時任川普跟白宮幕僚可以處理好整個區域安全上的問題。

錢尼也是2003年美國入侵伊拉克的主要推手之一，儘管美軍事後並未在伊拉克找到「大規模殺傷性武器」，不過錢尼在之後的歲月裡一再宣稱，依據當時的情報以及伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）最後垮台的結局，美軍攻打伊拉克是正確的決定。

卸任多年後，錢尼依然是強硬保守派，但他因為強烈批評美國現任總統川普（Donald Trump），痛批川普是「懦夫」、美國最嚴重的威脅，而遭黨內大多數同僚排斥。錢尼去年公開表明，將在總統選舉中投票支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），這是他權傾華府時代的民主黨人難以想像的一幕。

錢尼曾在為女兒麗茲．錢尼拍攝的電視廣告中直言：「在我們國家246年歷史上，從未有人對共和國構成比川普更嚴重的威脅。他試圖用謊言跟暴力竊取大選，想在選民拒絕他之後繼續掌權。他就是個懦夫。」麗茲也是川普在共和黨內的主要批評者，麗茲針對川普在選舉失利後戀棧權力，以及在2021年1月6日國會暴動中的作為而槓上川普。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習會沒談及台灣 美前高級顧問：極為罕見的情況

川普稱「任內中國不會犯台」 卓榮泰：和平靠實力