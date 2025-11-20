美前副總統錢尼葬禮將舉行！拜登、小布希預計出席 川普未受邀

美國前副總統錢尼（Dick Cheney）本月因病辭世，前總統拜登（Joe Biden）將出席當地時間20日在華盛頓國家座堂舉行的葬禮，另一名前總統小布希（George W. Bush）將致悼詞。知情人士透露，現任正副總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（J.D. Vance）未受邀。

美國前副總統錢尼逝世，享壽84歲。（資料圖／美聯社）

根據《美聯社》與《CNN》，錢尼的追思儀式將以全軍禮規格舉行，預計將有超過1000名賓客出席，包括4名前副總統和2位前總統。

拜登的發言人已證實他將出席，這位民主黨前總統在錢尼逝世後曾發布聲明稱，錢尼「以堅定的保守價值觀為指引」，並「和我一樣相信家庭是一切的開始、中間和終點」。

不過，與錢尼同為共和黨籍的川普及其政府在錢尼因肺炎併發症和心血管疾病去世後，對此事幾乎沒有表態。報導稱，目前尚不清楚與錢尼家族關係冷淡的川普是否會出席這場僅憑邀請函入場的葬禮。

拜登將出席錢尼的葬禮。（資料照／美聯社）

川普至今未就錢尼的離世發聲。白宮降半旗致哀，新聞發言人李威特（Karoline Leavitt）稱此舉是「依照法規」進行。美國聯邦法律規定，當前副總統去世時，應從其死亡之日起到下葬之日止，將國旗降半旗以示哀悼。

報導稱，白宮19日未回應川普是否受邀參加這場葬禮。川普在去年競選連任期間，經常批評錢尼及其女兒、前眾議員麗茲·錢尼（Liz Cheney）。麗茲在川普2020年大選失利後試圖留任時，成為共和黨內川普最強烈的批評者之一。

而這位共和黨大老在去年的總統大選時表態，他會投票給川普的對手、民主黨籍的賀錦麗（Kamala Harris），稱川普「無法再次被賦予權力」。

錢尼除擔任小布希的副總統，還曾在老布希（George H.W. Bush）政府中擔任國防部長以及在福特（Gerald Ford）政府擔任白宮幕僚長。他也被視為美國近代史上最有權力的副總統之一。

