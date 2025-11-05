美前副總統錢尼逝世 策伊拉克戰爭.削制衡 評價兩極

圖／達志影像美聯社

美國共和黨籍、前副總統迪克．錢尼逝世，享壽84歲，他被形容為是美國最有實權的副總統，小布希總統期間，主導許多政策，其中攻打伊拉克，因為缺乏正當性引發極大爭議，重創小布希政府。錢尼後來反對川普，甚至支持女兒麗茲錢尼提出的彈劾案；2024年總統大選，他加入女兒力挺民主黨候選人賀錦麗。川普與錢尼勢如水火，但他如今的擴權和忽視國會等作為，則是錢尼當年削弱政府制衡，為川普鋪的路。

美國共和黨籍、前副總統迪克．錢尼逝世，享壽84歲。《華盛頓郵報》形容錢尼是美國最有實權的副總統，然而他的政治評價兩極。

美國懷俄明州居民：「我想到迪克錢尼，我當然就想到了伊拉克戰爭和阿富汗，以及犧牲了多少美國人性命，你知道，這些付出的失敗結果。」

2000年，小布希當選總統，由於他缺乏政治和行政歷練，因此找錢尼搭檔競選；錢尼從成年開始就在華府工作，政治根基深厚，外界形容這個組合是老臣輔佐少主；事後也證明，錢尼確實主導了小布希許多決定。

錢尼從尼克森總統開始，就在白宮擔任經濟事務官員，尼克森因水門案下台後，他成為繼任統統福特的白宮幕僚長，福特卸任後，錢尼回到懷俄明州老家選上眾議員，之後連任五屆，在國會問政10多年。

1989年，老布希總統上任，延攬錢尼擔任國防部長，期間美國與盟軍發動第一次伊拉克戰爭，錢尼是主要策畫者，擊退了伊拉克總統海珊侵略科威特的行動。

1993政黨輪替，柯林頓入主白宮，錢尼離開政壇，到民間擔任石油公司董事長。直到小布希競選總統，找他擔任副手才重回政壇，不過當時他的身體已經亮起紅燈，多次心臟病發。

美國前副總統 錢尼(2001)：「醫生24小時跟著我，在我擔任副總統期間。」

2001年，美國遭受911恐怖攻擊，錢尼曝光量驟減，而且行蹤保密，其實他是在盟友間奔走，策畫並說服小布希發動任內最具爭議的第二次伊拉克戰爭。小布希以伊拉克擁有「大規模毀滅性武器」為由，推翻了海珊政權。

伊拉克居民：「迪克錢尼在伊拉克扮演很重要的角色，我們是第一手承受後果，他在伊拉克推動的政策是關鍵議題，他的很多立場都是錯的，應該要向他究責，至少我們伊拉克人，一開始就要認清事實。」

但事後證明戰爭缺乏正當性，事件重創小布希聲勢。錢尼事後接受訪問，表示不後悔這個決定。

美國前副總統 錢尼(2004)：「我們對伊拉克做的事完全正確，如果要我再提供建議，我還是主張同樣的行動。今日的世界比較安全，因為海珊在監獄中，他的政府不再掌權，我們做了正確的事。」

卸任後的錢尼身體每況愈下，71歲時還做了換心手術。他的大女兒麗茲錢尼繼承衣缽，當選眾議員，在國會擔任要角。2011年，川普不承認落選，煽動支持者引發國會暴動，麗茲錢尼發起彈劾川普，久未露面的錢尼還現身國會支持女兒，隨後也在她的競選廣告中，批評川普是美國最大的威脅。

美國前副總統 錢尼(2022)：「美國246年歷史，從來沒有一個人對美國的威脅，比川普還要大，他企圖奪走選舉，用謊言和暴力守住權力，在選民拒絕他之後。」

麗茲錢尼因為反對川普，2022年輸掉了期中選舉的黨內初選；2024年總統大舉，錢尼父女公開支持民主黨候選人賀錦麗，川普氣憤地抨擊錢尼，是將美國捲入無止境戰爭的始作俑者。

美國總統 川普(2022)：「錢尼是頑固的全球主義者和戰爭販子，他把我們推向數十年的戰爭，讓美國人灑熱血，在全世界大撒美金。」

然而政治評論分析，如今川普擴張總統權力、忽視國會和干預司法等總總作為，可都是錢尼幫忙鋪的路；因為錢尼在擔任副總統期間，就推動國安與軍事決策集中白宮核心，並提高總統權限等政策。錢尼逝世，華府政要都發文哀悼，白宮也降半旗致哀，不過總統川普至今未發一語。

