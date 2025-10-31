美前助卿：美國仍是全球核心力量 外交政策具連續性

（中央社記者吳昇鴻新加坡31日專電）新加坡智庫今天舉辦論壇，聚焦東協如何重新定義區域外交運作規則等議題。美國前亞太助卿康達出席表示，美國依然會是全球體系核心力量，即便局勢變化劇烈，仍存在某種連續性。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）今天舉辦第40屆東協圓桌論壇（ASEAN Roundtable），聚焦美中在政經領域角力，重塑東南亞戰略環境等議題，探討在多邊主義受到削弱及以特定議題為核心的「小多邊」（minilateral）合作興起之際，東協如何重新定義區域外交的運作規則。

尤索夫伊薩東南亞研究院院長蔡承國致詞表示，儘管國際面臨諸多挑戰，東協仍展現出一系列顯著成果，證明此區域具備韌性與視野。他指出，「東協願景2045」（ASEAN Vision 2045）目標象徵一種承諾，即打造更具凝聚力、並以規則為基礎的區域秩序。

第47屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會日前在馬來西亞首都吉隆坡舉行，美國總統川普（Donald Trump）在峰會簽訂多項協議；中國也和東協簽署「中國－東協自貿區3.0版升級議定書」，新增數位經濟、綠色經濟等領域。

美國前亞太助卿康達（Daniel J. Kritenbrink）在論壇上表示，美國依然會是全球體系的核心力量，即便局勢變化劇烈，仍存在某種「連續性」。康達曾於2017年11月出任美國駐越南大使，2021年出任國務院亞太助卿並於今年卸任。

康達表示，即使在變革中，美國仍在許多方面展現延續性，例如美國在南海議題上的立場與對盟友的政策；川普近期的亞洲行，在外界看來大多是正面的，在一段動盪期之後，局勢似乎開始走向某種相對穩定的模式。

美國總統川普與中國國家主席習近平於南韓釜山見面，雙方同意中國恢復購買美國黃豆、暫停1年稀土出口管制，美國則降低對中關稅，從57%調降至47%。（編輯：陳慧萍）1141031