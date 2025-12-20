美前啦啦隊教練醜聞！涉性虐待「10未成年少女」慘了

美國一名前啦啦隊教練涉嫌虐待、性侵10名未成年少女，遭判犯有23項重罪，最高恐面臨165年甚至是終身監禁。（示意圖／Unsplash）





美國一名前啦啦隊教練涉嫌虐待、性侵10名未成年少女，遭判犯有23項重罪，最高恐面臨165年甚至是終身監禁。

根據《People》報導，美國田納西州（Tennessee）一名46歲男子克里斯蒂安森（Erick Joseph Kristianson），於2002至2006年間在學校、學生夏令營等擔任啦啦隊教練或輔導員時，對至少10名未成年少女實施虐待、性侵，但因受害者年齡尚小，介於9歲到16歲之間，沒有人敢出面舉報。

直到2022年，克里斯蒂安森和三名少女進行視訊通話時，因露出重要部位遭對方報警被逮捕，才讓許多受害者站了出來曝光他的不當行為，包括觸摸隱私部位、私約未成年學生、帶女孩回家猥褻等等，其中有兩名女孩透露，她們在遭受虐待後停止了啦啦隊活動，但當時由於害怕和羞愧，才沒有在第一時間站出來。

克里斯蒂安森於今年12月15日，被判犯有對14歲以下未成年人實施猥褻或淫蕩行為、對兒童使用異物性侵等共23項重罪，預計於明年3月19日接受判決，最高將面臨165年甚至是終身監禁。

