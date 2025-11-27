美前國安顧問波頓：川普可能賣台「台灣該害怕了」

美國前國安顧問波頓聲稱，川普為了與中國達成「史上最大交易」，極可能會出賣台灣，「台灣人該害怕了」。

美國總統川普第一任期的國安顧問波頓，最近在受訪時表示，川普極有可能為了與北京交易，而出賣台灣，「台灣該害怕了」。（葉柏毅報導）

波頓在接受經濟學人專欄作家任大偉專訪時警告，川普在第一任期時，就一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易，而出賣台灣。他並強調，川普常在決策時，以自身想像取代現實。因此，就算是大陸拿下台灣，川普還是會以這些或那些理由，宣稱「美國取得勝利」。

波頓表示，川普對於國際社會更廣泛的政治與軍事影響，從來就沒有興趣，「他只在乎自己在乎的交易」，這也是川普在對外政策上，最堅定的執念。

任大偉表示，台灣最大的恐懼，可能就是川普在追求偉大交易的過程中被出賣。對此，波頓直言，任大偉說得沒錯，而「台灣人確實應該害怕」。波頓強調，川普會為了達成自己的目的，「拿任何東西去交換」。