美前國安顧問波頓：川習對台灣問題沉默未必是金
川普第一任期的美國前國安顧問波頓2日在「澳洲金融評論報」刊文，題為「川習就台灣的沉默不是金」，指出儘管美國總統川普的公開發言捉摸不定，不能因此對中國大陸侵台威脅掉以輕心。
該文說，川普回任後首次「川習會」未對台灣未來透露新線索。川習10月30日會面前，曾有報導稱習近平可能會尋求川普在台灣地位上讓步，但最終未有任何這類讓步公布。
這次川習會限於貿易議題且意外短暫，會談「成果」也與先前美中對話與承諾如出一轍，即川普同意降低中國輸美商品關稅，換取北京延後稀土出口限制、增購黃豆及採取措施打擊芬太尼。這些「協議」仍須繼續談判來化為實際行動。
台灣問題呢？雙方都說沒有提及，雙方幕僚可能在會前初步討論已同意不談。考量國內外政治，川習都希望會晤成功，不在爭議領域節外生枝。川普在川習會前一天就說，不知道是否會談台灣，習可能會問，「其實也沒什麼好問。台灣就是台灣」。
川普前述預告結果沒錯，但波頓說，對台灣，沉默未必是金；台灣在川習會前顯然擔憂川普的言論，且該擔憂不無道理。
波頓提到，川普政府最近曾暫緩約4億美元對台軍售，避免在川習會前冒犯中國。台北當局還有更多事要擔憂，有報導稱俄軍正在訓練共軍準備可能對台攻勢。
儘管川普在兩岸爭端沒做讓步，但也沒就美國對台承諾發表明確支持。川普反而在會晤習近平前在社群媒體聲稱，鑑於他國核試驗計畫，已指示五角大廈在平等基礎開始測試美國核武。
就台灣問題，川普10月20日在白宮會晤澳洲總理艾班尼斯時說，認為美中關係會沒問題，「中國不想做那件事」，似乎否認台灣將有衝突。川普還說，這不代表習不重視台灣，習大概很重視，「但我沒看到發生什麼事」。
波頓稱，這種說法更像二手車推銷員，不是總統風範。川普8月就說，習近平曾告訴他，中國在川普任內不會攻台。
這些都不意味台灣已脫險，也不代表川普對於他的政府如何處理未來中國對台挑釁已有更明確想法。美澳決策者應與印度、日本等美日印澳四方安全對話（Quad）成員以及更廣泛國家緊迫協商。
波頓最後說，不應對中國侵台風險掉以輕心，北京更可能以政治「危機」為由封鎖台灣。該威脅真實存在，川普反覆無常的公開發言，不應使人懷疑這點。
