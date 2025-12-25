美前國安顧問示警！中國「這APP」擴大市場 恐致台灣嚴重風險

即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心遽增，對台滲透手段更加無孔不入，甚至多次以言語、武力恫嚇，野蠻行徑為國際社會所不容。對此，前美國前國安顧問、現任「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員羅伯特・歐布萊恩（Robert C. O’Brien）擔憂，淘寶等中國電商擴張，可能為台灣帶來資安風險。

歐布萊恩昨（24）日於社群平台X發文，表達對淘寶及其他中國電商持續擴張的擔憂。他認為，與中國高度連結的平台不僅是商業實體，更可能成為國家影響力的工具。

正因如此，歐布萊恩直言，川普政府嚴厲打擊中國不公平貿易行為，防堵中國電商利用「小額包裹免稅（de minimis）」漏洞，並削弱北京對開放市場的衝擊。他更示警，若允許這些平台擴張，恐怕會帶給台灣消費者嚴重的資安風險，並更加遭受中國影響。

根據《ETtoday新聞雲》報導，為了反制中國電商擴張，歐盟自明（2026）年起對低於150歐元的包裹加徵費用；印度則以國家安全為由，大幅封鎖中國應用程式。

另有知情人士指出，歐布萊恩擔任國安顧問期間，被視為川普政府決策重要人物之一，目前他則以顧問身分，評估美國國安、國情報告等，等同直接影響美國對台灣與中國情報優先順序。





