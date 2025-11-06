美前國安顧問：川普外交政策為全球帶來穩定安全

（中央社記者廖漢原紐約5日專電）美國總統川普首任期前國安顧問歐布萊恩在「外交事務」雜誌網站撰文指出，川普（Donald Trump）第二任期的外交方針，以實力達成和平已帶來穩定及安全。美國與自由世界盟友都提高國防預算，世界將走向穩定新時代。

地緣政治諮詢公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）董事長、前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien），在「外交事務」（Foreign Affairs）網站發表「川普第二任期外交政策，透過實力達成和平帶來穩定與安全」專文。

一年前，歐布萊恩同樣在外交事務撰文說明，川普的可能軍事外交方向。

他寫道，川普1月上任後，美軍展開跨世代重建工作，在2026年度國防預算之外，加速投資1500億美元。他說服盟邦夥伴承諾國防支出達到國內生產毛額（GDP）5%，承擔更多自由世界的安全任務，並結束美國南方邊境的混亂狀況。

川普不承認哈瑪斯（Hamas），堅定支持以色列，極限施壓伊朗並攻擊其核濃縮鈾陣地。烏克蘭戰事已朝解決方向發展，但俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）無意妥協，進度較川普希望的緩慢。這些作為重塑美國國際嚇阻力，世界朝向穩定新時代前進。

雖然許多評論認為川普弱化了美國盟邦，但他透過必要緊急手段，讓盟邦實質投資自己的國防，事實上反而強化華盛頓的集體安全布局。外界批評美國將會退出北大西洋公約組織（NATO），但川普領導歐洲國家進行二戰後最大的重新武裝。

北約盟友6月同意將防衛支出提高至GDP的5%，其中3.5%為核心戰力，1.5%為防衛工業基礎所需。防衛支出長期落後的德國，未來5年預算計畫將倍增。

川普政府與國會計劃下個財政年度，防衛投資將歷史性的設定為1兆美元，大而美法案中國防支出為1500億美元，五角大廈提出8480億美元的需求，總計較2025年防衛支出增加約13%。

這些投資將優先提升無人機、人工智慧網路防衛、因應中國的艦艇與超高音速飛彈防衛系統等關鍵裝備。美國長期軍力投資不足，國防優先項目支出增加符合國家利益，可確保美軍仍是全球的卓越戰力。

五角大廈也敦促印太盟友跟進北約，國防預算達到GDP的5%。在美方壓力下，台灣明年國防預算顯著提高，並宣布有意在2030年達到5%，同時尋求購買包括海馬士多管火箭系統（HIMARS）與海岸防禦飛彈系統在內，數10億美元的裝備。19FortyFive網站報導，越南與美國已達成協議購買F-16戰機。越南長期向俄國軍購，這是驚人的變化。

此外，川普以行政命令推動「金穹」（Golden Dome）飛彈防衛計畫，結合太空偵測與地面飛彈攔截系統，呼應已故總統雷根（Ronald Reagan）80年代提出的戰略防衛計畫。

中國9月閱兵展示核武部隊，當中包括新型洲際彈道飛彈，普丁與北韓領導人金正恩都在場。普丁10月表示，已完成海神核動力魚雷測試，這款武器設計可能是為因應美國發動攻擊，俄方可能摧毀美國沿岸城市回應。

川普不會坐視俄中武力恫嚇的威脅。他推文指美國將在相同基礎上恢復核試，因此無須對此感到意外。

此外，川普將自己定位為全球不可或缺的政治家，致力調解國際爭端尋求和平，包括以色列與哈瑪斯、印度與巴基斯坦、盧安達與剛果、柬埔寨與泰國、亞美尼亞與亞塞拜然等衝突，都可見到他關稅或經濟制裁作為工具，證明美國龐大的經濟力量就像軍力，可終結衝突。

無疑地，川普透過成功協調讓混亂世局更趨向和平。（編輯：張芷瑄）1141106