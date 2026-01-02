美前國防官員示警 第五縱隊恐成國安破口

台灣空軍飛官做飛行前準備。(國防部發言人)

中共對台認知戰持續升高，「第五縱隊」成為外界關注焦點。曾任美國國防部台灣事務官員的胡振東(Tony Hu)指出，第五縱隊正以低強度、長期滲透的方式運作，核心目標在於削弱台灣民眾的抗敵意志，一旦台灣失去自我防衛決心，國際社會也將不再伸出援手，這正是中國唯一可能攻佔或併吞台灣的途徑。





胡振東近日接受《華視》專訪表示，他不認為中國能在正面戰場擊敗台灣，除非在戰前或戰時，從台灣內部製造混亂與破壞。第五縱隊透過電視節目、網紅與地方活動，散播「抵抗無用」、「反抗中國必然犧牲」等失敗主義論述，逐步侵蝕社會心理防線，干擾國軍防衛行動。

他指出，第五縱隊的威脅不僅止於言論，戰時更可能破壞輸電系統、關鍵基礎設施，甚至利用無人機攻擊軍事目標，其心理與社會衝擊遠超飛彈攻擊。胡振東強調，飛彈可以攔截，但心理戰難以防禦，日復一日的低強度認知作戰，最具破壞性。





對於防範之道，胡振東直言，防衛第五縱隊是全民責任，民眾必須提高警覺，主動通報可疑行為，落實「預防性防衛」。他呼籲，全社會共同投入，才能守住台灣的防衛意志與民主安全。