美前國防官員：台海開戰美軍不登島 王定宇無奈說：現在最大的困難竟然是內部

美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）表示，台灣目前已具備足夠的防禦資源，若美軍貿然登島，不僅會造成指揮系統混亂。（圖片來源／ 美國海軍陸戰隊臉書）

針對台海情勢與美軍協防策略，美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日在專訪中提出關鍵觀點，強調若台海爆發戰爭，美軍將不會登上台灣本島。對此，民進黨立委王定宇於今（2）日做出回應，解析美方的軍事分工邏輯，並對台灣內部防衛預算頻頻受阻表示高度憂心。

美軍不登島理由：避免指揮混亂、台具防禦能量

曾負責第一島鏈安全事務的胡振東指出，若台海爆發衝突，美軍與盟軍將在台灣周邊海空域進行協防，摧毀來自陸、海、空的所有威脅，而非直接登上本島。他解釋，台灣目前已具備足夠的防禦資源，若美軍貿然登島，不僅會造成指揮系統混亂，還可能導致台軍在作戰之餘，仍需額外撥出資源照顧登島的美方人員。

胡振東強調，美國的協助不必登上本島也能進行，且軍事計畫方案通常會在徵兆出現時，甚至在衝突發生半年前就送交美國總統桌前做出決策，採取「嚇阻性防禦」（Deterrence Defense）策略提早進駐部署。

王定宇：胡振東為中華民國的老朋友

立委王定宇指出，胡振東過去在五角大廈及美國在台協會（AIT）任職期間，長期經手第一島鏈的安全事務，對台美間的軍事、軍售議題是關鍵的經手人。王定宇認為，胡振東的觀點反映了現實的軍事分工：台灣軍方的人員與能量已足夠守衛本島，外部部隊若加入地面戰反而增加協調負擔；美軍最可能的角色是在周邊海空域作為協同防禦核心。

王定宇特別提到，中國2025年的國防預算已高達8兆人民幣，且每年以7%的速度成長，這對第一島鏈周邊鄰國造成極大壓力。他感慨地表示，過去十年來，台灣對外採購先進武器的門檻已逐漸降低，美方願意提供的項目越來越新，許多是過去國民黨執政時期也夢寐以求的第一流武器。

中國2025國防預算破8兆，王定宇憂「內部預算阻礙」

「沒想到外部的問題解決了，現在最大的困難竟然是內部。」王定宇直言，目前許多軍購預算、年度預算或特別條例，在國內卻連進入委員會審查都困難重重，這種「保護自己的決心被削弱」的現象，已引起國際盟友的納悶與擔憂。

王定宇強調，投資國防才有和平，有力量才有談判的本錢。若一個國家內部不斷展現出欠缺保護自己的決心，將會嚴重打擊盟友的支持意志。他呼籲國內應正視現實威脅，支持必要的國防投資，才能確保台灣的長治久安。

