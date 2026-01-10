美前國防官員：海馬士搭配國造潛艦 台灣正握緊「終極不對稱武器」

政治中心／程正邦報導

台灣堅持潛艦國造，海鯤號海測畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

隨著 2025 年末美國宣布總額逾 111 億美元的大規模對台軍售案進入落實階段，台海防禦思維正出現質變。美國國防部前主管中台事務官員胡振東近日接受《中央社》採訪指出，美方大幅增售海馬士系統與陸軍戰術區域飛彈（ATACMS），不僅強化了台灣的防禦韌性，更具備「境外反擊」的戰略嚇阻力。他同時強調，台灣堅持「潛艦國造」是極其正確的選擇，這類難以偵測的水下戰力，正是左右戰局的關鍵不對稱利器。

海鯤號已於去年11月交艦。

拒絕軍備競賽：以「精準打擊」消弭數量劣勢

胡振東擁有 27 年美軍服役資歷，曾長期派駐美國國防部處理兩岸軍事交流。他精闢分析，台灣與中國對抗的核心並非「硬碰硬」。台灣無須與中國比拼戰機與軍艦的數量。胡振東認為，相對於昂貴的大型主力艦艇，飛彈的建置成本更低。台灣只需具備「擊沉艦艇」與「擊落戰機」的高效率防禦鏈，就能達成不對稱作戰目標。

隨著美方加碼出售 82 輛海馬士及 420 枚 ATACMS，台灣獲取了射程逾 300 公里的攻擊能力。這意味著當衝突發生時，台灣不再只是「坐等敵軍」，而是具備攻擊對岸軍事集結點的反制手段。

海鯤號遭爆海測'沒有錨' ，台船：不影響海上測試。

潛艦：海面下的神祕威脅與「誤擊」防範

對於國人關注的 IDS 潛艦國造計畫，胡振東給予高度肯定，稱其為「終極不對稱武器（Ultimate Asymmetric Weapon）」。潛艦隱匿於水下的特質，能對敵軍造成極大心理壓力，迫使其投入數倍資源進行反潛。

胡振東回顧 2001 年美方曾計畫售台潛艦的往事，證實美方早已認可台灣的水下戰需。但他提醒，由於潛艦行動隱密，未來戰時台灣需與盟友建立嚴密的「區域協調機制」，以避免發生友軍誤擊的風險。

胡振東出席前國防部長馮世寬新書發表。(資料照)

國造飛彈與美援的協同效應

除了軍購，台灣自研的軍事科技也是防線一環。台灣自主研發的「雄風系列」飛彈，與美方的 ATACMS 飛彈相輔相成。胡振東指出，美方目前的戰略是「協助強化」台灣已具備的反擊能量，讓台灣的防禦網更具備主動性。

胡振東指出，過去美方多聚焦於「近岸防禦」，但從近期大幅增售具備攻擊能力的 ATACMS 飛彈來看，防衛線已前推至對岸的集結據點。這種「以攻代守」的不對稱策略，結合國造潛艦神出鬼沒的嚇阻，正讓台灣從原本被動的「刺蝟」，演變為具備主動回擊能力的「戰略盾牌」。這也正是美方在 2026 年地緣政治動盪下，為確保區域穩定所下的關鍵棋局。

