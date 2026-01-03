美前官員稱台海開戰「美軍不登島」 退將揪矛盾點：唯一企圖要台灣買美軍火

美國國防部前官員胡振東日前接受專訪時透露，若有熱戰爆發，美國不會到台灣本島，美軍與盟軍將在台灣周邊協防。對此，退役中將帥化民在節目《頭條開講》表示，台灣和美國從未進行過聯合軍演，沒有聯合軍演的經驗，又憑什麼進行聯合作戰。且若台灣參加美國軍演，是否代表和中國正式宣戰，此為不可承受之重。

帥化民指出，胡振東的發言有實有虛，更有些根本是別有企圖。實話為美國不會參加台灣的作戰且不登島，第一，美國和台灣從未做過軍演，當年他曾和美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）要求過，台灣軍官僅接受美國軍事學院的教育，看的是準則，但沒有實兵的地方，希望能參加美國的聯合軍演，康貝爾回應，在遠東地方舉行台美軍演太過敏感，而提出想參與歐洲軍演時，隨即遭美國國務院制止；第二，台灣空軍使用的是Link 16指揮鏈，美國現在早已不使用，因此台美在通訊指揮和經驗上面都無法進行聯合作戰。台美不能聯合作戰還有一個最大的原因，若參加了是否代表和中國正式宣戰，此問題是不可承受之重。

廣告 廣告

帥化民續指，胡振東演說中虛的部分為，他提到，台海一旦開打，美國將從外圍協助，就如印太司令和日本所提的，使用戰斧飛彈或海馬士前來支援，但這同樣面臨中國是否會報復以及可能產生中美決戰的問題。胡振東唯一真正企圖，就是要求台灣加強自己的實力，加強方式便是購買美國軍火。

帥化民表示，胡振東專訪中提到，中國的遠程火箭只有600枚，先不論如何確定中國只有600枚，一枚中可裝載多發子彈，例如海馬士發射具是一具，但裡面裝載6發或12發的火箭彈，真正的數量難以計算。若中國要動手打台灣，火箭彈一定會準備充足，因為火箭彈價格便宜且非高科技，製作速度相當快。此外，胡振東表示，中國遠程火箭命中率沒有那麼高，台灣還有攔截能力，但問題是台灣要拿什麼飛彈進行攔截，且當幾百架無人機先走到雷達幕上，中間穿插幾個遠程火箭飛彈或超高音速飛彈恐難以察覺。

帥化民直言，胡振東說內容到現在為止只有一樣成立，即為趕快買軍武，幾十年前至今，美國永遠是希望台灣建立防衛火力，自己去消耗中國，美國無法介入。

更多風傳媒報導

