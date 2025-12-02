美前官員：助台不是慈善事業

美國前國防部印太安全事務助理部長拉特納與薛瑞福近日投書《華盛頓郵報》，表態支持台灣政府提出的國防特別預算，並指台灣政府明確表示這筆預算「是底線，而非上限」，顯示未來幾年仍將持續提高軍事投資美國，強調美國幫助台灣並不是做慈善事業，而是符合美國的利益，呼籲華府應以更積極態度協助台灣強化自我防衛能力。

投書以「誰能保護台灣免於中國威脅？現在有了新的答案」為題，文章指出，賴政府宣布的國防特別預算是一項具指標意義的承諾，這種政策態度與行動上的展現，正改變華府過去「台灣不夠重視國防」的刻板印象，這些努力仍需「持續的政治推動」，除了等待立法院審議與通過相關預算外，全面國防改革仍需穩步前行，包括部隊訓練、後備戰力、國土防衛體系、全社會防衛韌性等面向要同步強化。

文章呼籲華府應充分運用國會已撥付的資金，加速對台軍事協助，同時與歐洲及亞洲盟友展開合作，探索「更具創意」的方式以提升軍備交付效率。

文章最後指美國須持續扮演支持台灣的核心角色，美國幫助台灣並不是做慈善事業，而是符合美國的利益，保持台海的和平與穩定，華府應該與台灣站在一起。

對此，民進黨立委王定宇認為，來自民主黨、共和黨的2位前高官共同發文，證明台灣提升防衛已獲華府跨黨派共識，此舉旨在修正美國國內政策風向，反駁縮減對台灣支持的論調，並鞏固美國持續加強對台安全援助的基礎。

國防院戰略所所長蘇紫雲則表示，最近美國學界、智庫均有類似看法，顯示這已是主要意見領袖共同觀點，但國防是為了保護自己，不是為了討好誰，這點基本立場應該要有。

至於投書內容提及擔憂在野黨阻擋國防預算，但蘇紫雲表示，民主國家本來就有不同主張，特別預算應是「攬外為主」，但也要「安內」，行政部門有責任透過溝通去爭取在野黨支持。