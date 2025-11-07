美前眾議長裴洛西宣布不再競選 引退影片含訪台畫面

加州眾議員裴洛西說：「感謝舊金山信任我，讓我做大家在國會的代言人。願上帝保佑各位，願上帝保佑美利堅合眾國。」

現年85歲的裴洛西，6日以一支將近6分鐘長的告別影片，向服務了38年的舊金山選區民眾，宣布這一屆任期結束後，她將不再競選連任。這位民主黨陣營的鐵娘子，是美國史上第一位眾議院女議長，2屆議長任期橫跨4任總統，在眾院議場引領民主黨議員長達20年。

維吉尼亞州民主黨參議員凱恩表示，「真的不只是一位創造歷史的議長，在充滿挑戰的時代，還是一位非常有效率的（議長），全院都會懷念她。」

裴洛西推動的法案有歐記健保、氣候變遷立法和基礎建設專案，並曾兩度主導對川普（Donald Trump）的國會彈劾案；前兩天加州進行的特別選舉，選區重劃的50號提案公投，裴洛西也是幕後重要推手。

而2019年川普在國會發表國情咨文，裴洛西在他身後撕毀演說稿的這一幕，還成了美國政黨政治走向兩極化、火水不容的經典畫面。

美國總統川普回應，「南西裴洛西？我認為她是個邪惡女人，我很高興她要退休了，我想她退休對國家是件好事。」

舊金山選區華裔選民眾多，美中台、兩岸關係的議題，也經常可以看到裴洛西的身影。1991年她在北京天安門廣場拉布條，聲援中國民主運動，以及2022年訪問台灣，在總統府獲頒「特種大綬卿雲勳章」的歷史畫面，都出現在她的告別影片裡。

