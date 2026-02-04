美前第一夫人吉兒·拜登前夫 涉殺現任妻子遭一級謀殺罪起訴

前美國第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden）的第一任丈夫威廉·史蒂文森（William Stevenson），因涉嫌於去年12月在德拉瓦州的住家殺害妻子，遭檢方以一級謀殺罪名起訴。德拉瓦州檢察總長辦公室已證實，史蒂文森是吉兒·拜登的前夫。

威廉·史蒂文森涉嫌殺害妻子被起訴。（圖／美聯社）

根據《美聯社》，史蒂文森被指控於去年12月28日殺害64歲的妻子琳達（Linda Stevenson）。警方當日晚間11時後，接獲家庭糾紛報案後趕往現場，在客廳發現呈昏迷狀態的琳達。

儘管警方立即採取急救措施，仍無法挽回琳達的生命。根據琳達的訃聞，她經營記帳事業，是一位以家庭為重的母親和祖母，但訃聞中並未提及史蒂文森。

美國前總統 喬·拜登 與妻子吉兒·拜登。（資料照／美聯社）

德拉瓦州司法部偵查人員經過數週調查後，大陪審團對史蒂文森提出起訴。史蒂文森2日被捕後，未能繳納50萬美元保釋金目前仍被羈押。

對此，前總統兼前第一夫人辦公室透過電郵回應，吉兒·拜登拒絕對此案發表評論。

現年77歲的史蒂文森與吉兒·拜登於1970年至1975年間有過一段婚姻。2024年，他接受保守派新聞媒體新聞《Newsmax》訪問時，曾批評吉兒·拜登，並形容2人的離婚過程充滿爭議，稱她「刻薄」且「惡毒」。

吉兒·拜登於1977年與時任參議員、後來成為美國總統的喬·拜登（Joe Biden）結婚。

