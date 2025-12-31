美前總統甘迺迪外孫女血癌病逝 享年35歲

美國已故前總統甘迺迪的外孫女史洛斯柏格，30日經證實罹患血癌病逝，享年35歲。

美國前總統甘迺迪家族又有一人難逃英年早逝詛咒，甘迺迪家族證實，前總統甘迺迪的外孫女「史洛斯柏格」，30日星期二因為血癌病逝，享年35歲，留下一對年幼子女。

35歲的史洛斯柏格，是已故美國前總統甘迺迪長女卡洛琳的女兒，是知名的氣候環境議題記者。

史洛斯柏格去年底在「紐約客」雜誌發表一篇文章，其中自曝她在當年5月生下第二胎後，被診斷罹患急性骨髓性白血病。史洛斯柏格在文中寫著說，她在得知自己患病之後的第一個念頭，就是她的孩子們；他們的臉龐會永遠印在自己的眼簾裡，但她的孩子們長大以後，將不會記得媽媽的樣子，充分反映自己罹病後的無力感與失落感。