美前財政部長愛上女學生 向變態富豪討密技

前美國財政部長勞倫斯·H·薩默斯（Lawrence H. Summers）與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey E. Epstein）的私密訊息，隨著超過2萬份檔案公開而浮出水面。內容中揭露，薩默斯在追求一位他稱為「門生」的女性、試圖發展戀愛關係時，竟長達數月向艾普斯坦尋求戀愛指導。

根據《The Harvard Crimson》報導，從2018年11月到2019年7月5日，薩默斯不斷透過簡訊和電子郵件，詢問艾普斯坦關於追求該女子的建議。艾普斯坦不僅積極回應、提供保證，甚至在2018年11月的一則訊息中，自稱是薩默斯的「僚機」。這段通信直到艾普斯坦因新的性交易指控被捕的前一天才告終。

這些訊息共同顯示，已婚的薩默斯對艾普斯坦抱有非同尋常的信任，請求他協助處理一段模糊了其職業與私人生活界限的關係。他向艾普斯坦透露，他認為該女子不願離開他是因為看重他的人脈資源。艾普斯坦則在2019年6月回覆「她注定要和你在一起。」

薩默斯在通信中描述了他的內心掙扎與矛盾，從一開始的理性判斷：「我覺得目前除了經濟學導師之外，我跟她之間不會有任何發展」，到隔天語氣急轉直下，透露出強烈的情感：「會議當天她表現得非常出色，聰明、自信、思路清晰，而且美艷動人。我完蛋了。」

在薩默斯與艾普斯坦的交流中，薩默斯疑似提到中國經濟學家金刻羽。金刻羽當時是倫敦政治經濟學院的終身教授，曾在哈佛大學完成學士和博士學位。在長達7個月的通信記錄中，薩默斯和艾普斯坦在一些訊息中用代號「危險」（peril）來指代薩默斯追求的那名女子。

更令人震驚的是，薩默斯至少有兩次將金刻羽發給他的學術郵件轉發給了艾普斯坦，其中一封是金刻羽徵求他對一篇論文的意見。薩默斯甚至曾向艾普斯坦詢問，討論「我與危險發生性關係的可能性」是否「有意義」。

金刻羽本人對薩默斯和艾普斯坦之間的郵件往來未發表評論，她在公佈的郵件中也未曾提及與薩默斯有任何戀愛關係。

薩默斯與艾普斯坦的長期關係早已是公開的秘密，他曾至少四次乘坐艾普斯坦的私人飛機，並與他會面十餘次。不過這些涉及私人感情的深入對話，直到本週才大白於天下。薩默斯事後曾公開表示，他與艾普斯坦的交往是「重大的判斷錯誤」。

