美前財長竟向性罪犯討教「把妹」 桑默斯丟掉OpenAI董事、哈佛主任雙重職
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導
曾任美國財政部長、亦是哈佛大學重量級經濟學者的桑默斯（LarrySummers），17日被揭露曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）長期往來密切。最新文件顯示，兩人私交長達七年，甚至有紀錄指出，已婚的桑默斯曾向艾普斯坦請教如何追求同領域的女學者，雙方對話中更不乏貶抑女性的字句。事件曝光後，他已辭去OpenAI董事職位。
根據美國國會通過的「艾普斯坦檔案透明法案」，相關往來文件陸續公開，引發外界強烈關注。桑默斯17日對外宣布，將卸下所有公共職務，理由是「重建外界信任，並修補與至親的關係」。OpenAI董事會也在19日發布聲明證實，桑默斯已「決定辭去董事一職」，並表示感謝他過去對董事會的貢獻。
在學術界部分，哈佛大學發言人19日表示，桑默斯仍保留教授身分，但校方將針對涉及與艾普斯坦郵件往來的相關人員啟動新一波調查。雖然發言人未指名道姓，但《哈佛紅報》（TheHarvardCrimson）早在18日便披露，調查對象正是桑默斯本人。
桑默斯的發言人稍後也證實，他將辭去哈佛甘迺迪學院Mossavar-RahmaniCenterforBusinessandGovernment中心主任一職。聲明指出，桑默斯會與合作教師完成本學期剩餘三堂課程，但自下學期起將不再授課。
