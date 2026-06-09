美前防長指大陸不會武力犯台 傾向脅迫逼台灣屈服

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美前防長奧斯汀認為，目前看來，習近平不太可能以武力強行奪取台灣。

美國前國防部長奧斯汀最近在接受媒體訪問時表示，他不認為大陸國家主席習近平會出兵攻打台灣，因為如果台海發生戰爭，對全球經濟的影響，將遠遠超過目前的美伊戰爭。（葉柏毅報導）

在拜登政府時期擔任國防部長的奧斯汀，8日在接受彭博新聞專訪時在被問到，美國在對伊朗戰爭中所暴露出的弱點，是否會提供中國大陸出兵攻打台灣的可能性時，奧斯汀表示，從川普在5月中，與習近平舉行的「川習會」來看，短期內，中國無意攻打台灣。奧斯汀說，他不認為習近平會希望透過武力，奪取台灣。

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奧斯汀指出，他也相信，如果習近平可以用「展示武力」的方式，透過脅迫，逼台灣屈服，習近平會選擇這麼做。因為如果在台灣海峽附近爆發戰事，對全球經濟的衝擊，將遠大於現在的美伊戰爭。

至於目前僵持不下的荷莫茲海峽封鎖危機，奧斯汀表示，美國海軍絕對有能力強行開啟海峽，但代價也會非常龐大。奧斯汀指出，以武力維持荷莫茲海峽長期開放，非常燒錢，所以他希望看到美國的國際盟友，與美國共同努力，維護荷莫茲海峽的自由航行，這不但對美國來說很重要，對全球來說，更是非常重要。

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