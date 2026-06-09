美前防長：習無意武力奪台 短期風險下降

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陸軍十軍團9日於台中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，整合三旅部隊動用雷霆2000、M109A2自走砲等多型武器，驗證聯合火力擊殺鏈成效，模擬有效遲滯並削弱大甲海灘進犯之敵。（圖文：郭吉銓）（相關新聞刊A3）

美國前防長奧斯汀9日接受外媒訪問時指出，「川習會」已令台海風險下降，他不認為大陸國家主席習近平欲以武力奪取台灣。另外，《金融時報》報導，綠營人士擔心，如果美國總統川普真與賴清德總統通話，恐會出現「澤倫斯基時刻」，令台灣陷入被施壓的局面。

奧斯汀（Lloyd J. Austin）在專訪時面對主持人詢問，美國在伊朗戰爭暴露出的脆弱性，是否可能推升中國對台動武的意願？奧斯汀說，從5月「川習會」結果看來，短期內台海局勢升級的可能已有所下降。

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他說，「我不認為習近平希望以武力奪取台灣」，因為若能以脅迫、展示軍事實力等方式迫使台灣屈服，北京會傾向選擇這類路徑。但他也警告，一旦台海或周邊爆發戰爭，對全球經濟的衝擊遠超伊朗封鎖荷莫茲海峽的影響。

《金融時報》9日則以〈川普會拋棄台灣嗎？〉為題，稱川普近期言談已引發台灣憂慮，針對川賴通話的可能性，文中引述同時熟悉華府與台北的人士說，目前尚未就川賴通話做任何準備，可能性已大幅下降。

報導指出，綠營擔憂，若川普在電話中藉機警告賴清德「台灣不要宣布獨立」，可能引發新一輪危機。一名深諳綠營想法的人士坦言，台灣不想遭遇「澤倫斯基時刻」（Zelenskyy moment），意指擔心遭到公開施壓或陷入被動立場。

「澤倫斯基時刻」是指去年2月28日川普及副總統范斯在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，三人在媒體面前發生激烈的爭執。

文中並稱，川普在川習會前後的多項發言引發台灣疑慮。他將對台軍售稱為美中談判「籌碼」，並重複北京對賴清德的部分論述，讓外界質疑美國對台承諾前景。華府智庫布魯金斯研究所中國專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，中方成功從川普身上取得3項重要成果，包括予外界感覺美國重視中國勝過台灣、塑造台灣重大決策需經北京同意的印象，以及增加美國兩岸政策的不確定性。

不過報導也提到，川普的言行並非一致。川普兩任期對台軍售總額達183億美元，超越歷任美國總統，近年也持續與日、菲、澳洲等盟友強化聯合軍演與區域部署。然而，前美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，若川普弱化對台支持、轉而親近中國，盟友就不會願意為台灣挺身而出，遲早會被中方試探。

《金融時報》指出，台灣密切注意川習今年內的3次可能互動。除習近平預計9月回訪華府，雙方也可能在11月亞太經合會（APEC）峰會及12月G20峰會期間會面。