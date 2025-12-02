美前高官肯定台國防全面升級 旅美學者：華府政策圈傳遞明顯訊號

曾任職於川普與拜登政府的兩位前國防部助理部長，伊萊·拉特納（Ely Ratner）與蘭德爾·薛佛（Randall Schriver）共同投書華盛頓郵報，肯定台灣政府提高國防預算。旅美學者翁履中在臉書發文表示，這篇投書揭示了一個清晰的華府現況：執政黨透過大幅提高國防預算，成功緩解了美方對台灣「自我防衛決心不足」的疑慮。而若在野黨無法提出新論述，輸掉「守護家園」的形象戰，重返執政之路恐將更加困難。

旅美學者翁履中認為，賴政府大幅提高國防預算，成功緩解了美方對台灣「自我防衛決心不足」的疑慮。（圖／中時資料照）

在伊萊·拉特納（Ely Ratner）與蘭德爾·薛佛（Randall Schriver）共同撰寫的投書中提到，台灣正在展現前所未有的決心，依據北約標準計算，台灣的常規與專案國防預算總和預計將超過國內生產總值（GDP）的5%，其中核心國防支出佔3.3%，國防相關項目佔2.1%，且賴清德政府表明這只是起點而非上限。這筆資金的運用策略同樣關鍵，台灣正汲取烏克蘭戰爭的經驗，將資源投入於非對稱戰力的建構，例如發展本土無人機產業鏈、網絡化防空系統與機動飛彈，以應對可能發生的全面入侵。

廣告 廣告

此外，台灣正投入超過5億美元加強國家韌性，包括網路安全與基礎設施防護，向北京證明台灣社會具備承受壓力與持久作戰的能力。兩位前官員認為，川普政府過去敦促台灣增加軍費是正確的，但考量到兩岸經濟規模的懸殊差距，美國必須持續扮演核心支持角色，透過加速軍售與擴大工業合作，協助台灣構築一道堅實的屏障，因為一個強大且具韌性的台灣能降低戰爭風險，這完全符合美國的國家利益。

對此，翁履中分析認為，「華府政策圈已認定『台灣付費保護自己 』符合美國利益，這將成為未來國會挺台的重要底氣。反觀在野陣營，來自外部的壓力不小。過去標榜的『親美和中 』路線，如今在華府眼中已嚴重失衡。華府目前的刻板印象日益固化：『執政黨親美備戰，在野黨親中擋預算 』。這篇投書只是一個訊號，未來類似的質疑只會更多。若在野黨無法提出新論述，繼續被外媒定調為親中、在國內被貼上『投降派 』標籤，如果輸掉『守護家園 』的形象戰，重返執政之路恐將更加困難。」

翁履中還提到，「面對變幻莫測的川普時代，其實朝野政黨都有艱鉅的功課要補，誰都沒有樂觀的本錢。」

他認為，對在野黨來說，兩岸溝通固然是強項，但若無法贏得大選取得執政權，空談「代表人民對話」未免操之過急。想重返執政，在野黨必須證明自己「既能化解兩岸緊張，也能搞定華府疑慮」，讓台灣內外對在野黨願意守護台灣利益更有信心，是在野黨要先務實做到的第一步！對執政黨而言，挑戰同樣嚴峻。光靠單邊押寶並不保險，守護台灣利益必須展現更高的政治智慧，在中美之間取得動態平衡。執政黨的下一步，是設法讓台灣的存在能同時符合美中雙方對自身利益的期待，避免讓台灣在強權交易中從「棋子」變成了「棄子」。

延伸閱讀

膠著！宏都拉斯大選開票 領先2候選人「技術性平手」僅差515票

即將邁入80歲！川普接受MRI檢查引關切 醫：心血管狀態極佳

英國率先達成藥品輸美零關稅 另提高健保給付上限