美副國務卿否認撤出印太「只是重新校正」！華府智庫嘆：就是要讓亞洲自行承擔後果

《紐約時報》上週曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容顯示美國海軍最先進的「福特號」航空母艦在尚未抵達台灣前就會被擊沉。（圖／達志／美聯社）

美國外交高級官員於美東時間15日反駁外界對「華府正從印太地區撤退」的說法，強調美國並非後退，而是在重新校正其對外援助政策，以在這個具有高度戰略重要性的地區更有效地與中國競爭，同時透過具針對性的援助與安全合作，持續支持盟友。然而，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾透露，在美中交戰的兵棋推演中，美軍「每次都輸」；《紐約時報》上週更曝光美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）機密文件，顯示美軍恐無力保台。華府智庫對此也批評，川普政府的國安戰略就是要讓亞洲自行承擔後果。

據《南華早報》報導，美國國務院政治事務副國務卿胡克（Allison Hooker）指出，美國政策的重點正從廣泛型援助，轉向符合美國利益、並推動「自由且開放的印太」（Free and Open Indo-Pacific）的精準夥伴關係，涵蓋關鍵基礎建設、海事安全、關鍵礦產，以及用於強化區域韌性並反制敵對勢力影響的軍事融資。她形容，政府目前的策略是1種「重新校正」，而非「撤退」。

她在15日舉行的首屆「印太對外援助會議」（Indo-Pacific Foreign Assistance Conference）上表示：「美國是1個太平洋強權，而印太的未來與我們的核心國家利益直接相連。」她補充，華府對該地區的承諾依然「毫無動搖。」

胡克進一步說明，美國的對外援助正愈來愈被視為1種「力量倍增器」，目的在於帶來長期安全利益，而非僅提供短期救助。其目標是協助各國取得能隨時間推進、持續強化區域和平與安全的工具。

華府官員指出，這項新做法反映了新版《2025年國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），該戰略文件將印太視為關鍵的經濟與地緣政治戰場，並強調聯盟與夥伴關係是區域繁榮不可或缺的要素。不過，也有部分批評者將此解讀為1種退縮。

華府智庫「美國韓國經濟研究所」（Korea Economic Institute of America，KEI）在1份報告中批評這份2025年藍圖是「撤退」策略，認為該政策「目的是讓亞洲自行承擔後果」。該報告於上週指出：「新版《NSS》清楚顯示，美國將選擇站在一旁，要求盟友承擔起防衛太平洋與歐洲的任務。」

談及菲律賓時，胡克強調美國對呂宋經濟走廊（Luzon Economic Corridor）私部門發展的支持。該走廊是美國、日本與菲律賓於2024年在7大工業國集團（G7）「全球基礎建設與投資夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）框架下啟動的旗艦3邊倡議。

此一倡議聚焦於串聯多個戰略樞紐，包括蘇比克灣（Subic Bay）、克拉克（Clark）、馬尼拉（Manila）與八打雁（Batangas），並透過鐵路、港口、潔淨能源、半導體等領域的投資，推動透明、由私部門主導的經濟成長，作為美國所稱「具脅迫性」發展模式的替代方案。

對此，胡克表示「菲律賓仍持續面臨南海（South China Sea）的挑戰。」並補充，美國將持續「支持呂宋走廊的私部門發展，以強化這個關鍵盟友的經濟韌性。這類援助只是多項努力中的1例，展現美國對海事安全、航行自由，以及南海集體防衛承諾的堅定立場。」然而，上週公布的新版《國家安全戰略》中，並未提及菲律賓這個美國長期的共同防禦條約盟友。

近年來，隨著中國海警船與海上民兵頻繁展開行動，該地區緊張局勢持續升高。最新事件發生在12日，地點在仙賓暗沙（Sabina Shoal，大陸稱「仙賓礁」），菲律賓稱之為依斯戈沓礁（Escoda Shoal）附近。中國海警船對菲律賓漁船發射水砲，造成3位漁民受傷，並使2艘船隻嚴重受損。馬尼拉方面抗議此舉構成騷擾，而北京則聲稱其採取的是必要的管控措施，並指控對方船隻進行挑釁。

同樣在15日，美國負責對外援助、人道主義事務和宗教自由的副國務卿盧因（Jeremy Lewin）強調，美國援助正愈來愈被定位為促進經濟夥伴關係與達成戰略成果的工具，而非傳統的捐助型計畫，「川普總統（President Trump）是1位商人，也是談判高手，」盧因表示，「我們的援助設計，是為了深化與夥伴國家的貿易與合作關係。未來幾年，我們在印太地區的支出將超過以往任何時期，只是方式將有所不同。」

盧因指出，美國正大幅擴展對菲律賓的醫療援助，金額達2.5億美元，並且是直接與菲律賓政府協調執行；同時也計畫提高對區域盟友與夥伴的外國軍事融資。他補充：「我們將提供更多外國軍事融資，以槓桿運用美國的國防工業基礎，一方面推動本國軍力的再振興，另一方面也協助盟友在印太地區捍衛其安全利益。」

外界對華府是否正退出對外援助領域的疑慮，部分源於政府對所有海外支出進行嚴格的「美國優先」（America First）審查，該審查暫停了多項既有計畫，並提議大幅削減國務院與美國國際開發署（USAID）的預算，以轉向國內優先事項。今年稍早，川普政府曾試圖削減國會已批准的50億美元對外援助。

這種觀感也因另一層憂慮而被放大，即任何美國能見度的下降，都可能讓北京趁勢擴大影響力。中國的「一帶一路」（Belt and Road Initiative）作為1項數以百萬美元計的發展計畫，仍持續向區域內開發中國家提供即時資金。

在胡克與盧因之後發言的美國東亞暨太平洋事務助理國務卿德索姆布雷（Michael DeSombre）則強調，美國在巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）與馬紹爾群島共和國（Republic of the Marshall Islands）的投資，包括港口升級、貨物檢查基礎設施與重建工程。

德索姆布雷也呼籲與私部門夥伴及區域多邊架構合作，包括由美國、日本、印度與澳洲組成的戰略對話機制「四方安全對話」（Quad）；東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, Asean）；以及匯集18個太平洋國家討論區域議題「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）。

德索姆布雷強調，美國並未如部分媒體敘事所稱「退出對外援助業務」，反而將此次檢討視為「從根本上重新想像對外援助應如何運作的機會。」他補充：「我們希望維持美國無可匹敵的軟實力，並藉此在整個印太地區發揮正向影響。」

不過值得警惕的是，《紐約時報》上週才曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，顯示美軍在保衛台灣時恐陷入重大軍事挫敗，尤其美國海軍最先進的「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦在尚未抵達台灣前就會被擊沉，且美國衰敗的軍工產能在長期消耗戰中幾乎毫無勝算；美國現任防長赫格塞斯去年11月也曾直言不諱地坦承，在美中交戰的兵推中，「我們每次都輸。」

