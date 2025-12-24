美副國務卿與帛琉總統通話 商談轉移第3國公民

美國23日表示，美國副國務卿藍道(Christopher Landau)已就轉移第三國公民到帛琉，和帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps)通話，即使這個太平洋島國的議員們先前已拒絕了華盛頓的要求。

基於對正當程序的關切，美國總統川普(Donald Trump)的移民政策、包括他的政府採取的遣返行動，已遭到人權倡議人士的廣泛譴責。

川普政府也將數以百計的人們送到和他們沒有關係的第三國家，這種策略在過去鮮少採用。川普表示，這些措施旨在提高國內安全。

美國國務院在藍道和惠恕仁23日通話後發表聲明說，雙方領袖討論了一項新的美國-帛琉合作備忘錄(U.S.-Palau ⁠Memorandum of Understanding)，內容是關於轉移沒有已知犯罪史的第三國家公民。

帛琉國會7月底曾表示，「無法接受」美國有關讓帛琉接收來自他國尋求庇護者的提議。

人口1萬7千人的帛琉和美國簽有自由聯合協定(Compact of Free Association, COFA)，美方以提供經濟援助來換取美軍獲准進入其領土。

帛琉並非1951年聯合國難民公約(UN Refugee Convention)的簽署國。

美國的天主教主教們譴責華盛頓的移民執法行動，而天主教教宗良十四世(Leo XIV)也在10月痛惜移民受到的不當對待。(編輯：許嘉芫)