美副總統范斯住家遭襲！1男子持鐵鎚破窗 警方火速逮人

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

美國特勤局證實，一名男子於當地5日凌晨試圖闖入美國副總統范斯（JD Vance）位於俄亥俄州辛辛那提的住所，嫌犯持鐵鎚破窗並造成其他財物損失，已遭負責范斯住家的特勤人員拘留，隨後由辛辛那提警方逮捕。案件目前正由相關單位進一步調查中。

一名男子於當地5日凌晨試圖闖入美國副總統范斯（JD Vance）位於俄亥俄州辛辛那提的住所。（圖／美聯社）

特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）表示，事件發生在午夜過後不久，負責范斯住家的特勤局人員聽見巨大聲響後立即前往查看，發現一名男子拿著鐵鎚打破窗戶，試圖闖入住宅範圍。監視器錄影畫面還拍到嫌犯打破至少4扇窗戶，並破壞了一輛車子。

特勤局指出，案發時該棟位於胡桃山社區（East Walnut Hills）的住宅內無人，范斯一家人並不在俄亥俄州，未造成人員傷亡。范斯辦公室也回應表示，相關事宜已交由特勤局處理，副總統家人則已返回華府。

當地媒體WLWT報導，警方已確認涉案男子為26歲的德福爾（William DeFoor），目前已依刑事毀損/危害、非法侵入、妨礙公務等罪名將其移送法辦，其中包含一項五級重罪的故意破壞罪。

