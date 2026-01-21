美副總統范斯又要當爸了！40歲夫人「懷第4胎」 預產期曝光創歷史紀錄

范斯和妻子烏莎將迎來第4名孩子。（翻攝vp IG）

美國副總統范斯（JD Vance）傳來家庭喜訊，他的妻子、第二夫人烏莎（Usha Vance）懷上第4個孩子，是一名男嬰，預計7月底出生。現年40歲的烏莎也因此寫下美國歷史，成為首位在丈夫任內懷孕的副總統配偶。

IG親自報喜！40歲烏莎預產期曝光 7月底迎接男嬰

范斯夫婦在20日透過IG公布喜訊，他們在貼文中寫道：「我們非常興奮地和大家分享，烏莎懷上了我們的第4個孩子，是個男孩。烏莎和寶寶都很好，我們全家都期待在7月底迎接他的到來。」

他們也補充說：「在這段既令人興奮又忙碌的時期，我們特別感謝軍方醫師對家人的悉心照顧，以及所有工作人員的付出，讓我們能在服務國家的同時，也能陪伴孩子們度過美好的家庭生活。」

范斯夫婦目前已育有3名子女——8歲的長子伊旺（Ewan）、5歲的次子維維克（Vivek）和4歲女兒米拉貝兒（Mirabel）。如今烏莎成為美國史上首位在丈夫擔任副總統期間內懷孕的第二夫人。她同時也是自1949年珍巴克利（Jane Hadley Barkley）以來，最年輕的副總統配偶。

范斯和妻子已育有3名年幼子女。（翻攝vp IG）

長年主張家庭與生育 范斯曾警告美國陷入「文明危機」

范斯過去曾多次強調「家庭與生育」的重要性。他在2025年「為生命遊行」（March for Life）活動上直言：「我希望美國能有更多的孩子。我希望這個國家有更多快樂的孩子，也希望有更多年輕男女願意迎接新生命、並投入養育的責任。」

此外，他2021年出席美國保守派智庫「Intercollegiate Studies Institute」（跨校研究院）主辦的論壇時，直言美國正面臨「文明危機」。他指出：「在美國，家庭組成、出生率，以及許多家庭健康的指標都已崩潰，這是我們應該嚴肅面對的問題。」當時他提出，美國可參考匈牙利政府的作法，透過貸款和減免機制，鼓勵新婚家庭生育，以實際政策促進家庭形成。

