美副總統范斯夫婦報喜訊！明年7月迎新成員 成4寶大家庭

美國副總統范斯（JD Vance）與夫人烏莎.范斯（Usha Vance）宣布將迎來家庭新成員，他們的第四位寶寶預計於今年夏季誕生，據悉是位男孩。

范斯夫婦傳出懷第四胎的喜訊。（圖／路透）

烏莎.范斯在社群媒體上分享了這則喜訊，她在貼文中表示：「我們很高興分享一個令人興奮的消息，我們的家庭正在成長！」夫婦倆在另外的聲明中提到：「烏莎和寶寶目前狀況良好，我們都期待在7月底迎接他的到來。」

這對夫婦特別感謝軍方醫生對他們家庭的照顧，聲明中寫道：「在這個既興奮又忙碌的時刻，我們特別感謝那些為我們家庭提供卓越照護的軍方醫生，以及讓我們能夠在為國家服務的同時享受與孩子們美好生活的工作人員。」

范斯經常在公開場合談論家庭和婚姻，並在川普政府中積極倡導鼓勵民眾生育。他在去年華盛頓「為生命遊行」活動中的首次演說中表示：「我希望美國有更多嬰兒。我希望我們的國家有更多快樂的孩子，我希望有更多年輕男女熱切地歡迎他們來到這個世界，熱切地撫養他們。政府的任務是讓年輕的父母們更容易負擔得起孩子，將他們帶到這個世界，並歡迎他們成為我們在『為生命遊行』中所知道的祝福。」

而近來白宮可說是喜事連連，就在烏莎.范斯的懷孕消息傳出數週前，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也透過社群媒體宣布她已懷上第二胎，預計在5月出生。

范斯夫婦在耶魯法學院求學期間相識，並於2014年結婚。他們目前已有三個年幼的孩子：伊萬（Ewan）、維維克（Vivek）和米拉貝爾（Mirabel）。

