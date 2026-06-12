將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國副總統范斯強硬表示，美國絕不會僅因伊朗簽署協議或出席會議就釋放資金。他強調，潛在協議設有嚴格機制，伊朗必須切實履行其承諾與義務，德黑蘭當局才能獲得相應的經濟利益。

根據路透社（Reuters）報導，美國副總統范斯在華盛頓發表談話，針對美伊關係與潛在的外交協議釋出強硬訊號。范斯明確指出，美國過去「先給錢、後談判」的模式將不復存在，德黑蘭當局無法單靠簽署文件或同意出席會議，就獲得任何資金解凍或經濟援助。

廣告 廣告

范斯進一步說明，任何與伊朗達成的潛在協議，其結構設計都將非常嚴密。美國與國際社會將採取「先履行、後獲益」的原則，只有在伊朗完全符合並落實其所有義務的前提下，相關的經濟利益與資金才會逐步流向德黑蘭。此舉旨在確保伊朗不會在獲得資金後，違背其外交承諾。

原文出處：美副總統范斯強硬表態：不會因簽署協議就給伊朗資金

本文由AI協作，經編輯審核後發布