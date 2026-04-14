美副總統：談判是否繼續由伊朗決定 封鎖荷莫茲我們也可以

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美國總統范斯12日結束在巴基斯坦與伊朗談判，在伊斯蘭馬巴德搭上空軍二號專機離開。（法新社）



美國副總統范斯13日接受福斯訪問提到，與伊朗的會談有很多進展，雙方是否繼續談，由德黑蘭方面決定。

范斯（JD Vance）接受福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）訪問，被問到是否會與伊朗繼續談判時回答，「這個問題最好問伊朗人，因為球真的在他們場上」。

范斯表示，「我們必須有他們明確承諾不發展核武。而我認為，如果伊朗願意在這一點與我們一致，這對雙方都是非常非常好的協議，如果他們不願在這方面與我們達成醫治，那也是他們的選擇」。

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范斯補充，美國在巴基斯坦談判21小時後離開，是因為伊朗在巴基斯坦的團隊沒有能力「達成協議」。他說，「我認我們的確已對伊朗如何談判有些認識，這也是最後我們為什麼離開巴基斯坦的原因。因為我們發現他們無法達成協議，他們必須回到德黑蘭，可能是從最高領導人或是其他人獲得批准，才能接受我們提出的條件」。

范斯稱，談判已有進度，但還不足以移除伊朗的濃縮鈾，也不足以確保德黑蘭不會擁有核武，「他們朝著我們的方向邁進一大步，所以我認為我們看到了好兆頭，但是他們的行動還不夠遠」。

范斯樂觀表示，「我認為的確有機會達成重大協議，但我認為，要看伊朗是否願意賣出下一步」。

范斯批伊朗封鎖荷莫茲：對全球發動「經濟恐怖主義」

另外針對伊朗封鎖荷莫茲海峽，范斯批評是「對全世界的經濟恐怖主義」，「他們基本上威脅了所有通過荷莫茲海峽的船隻」。

他補充，「正如美國總統所展示的，這種遊戲我們也能玩」，「如果伊朗人企圖進行經濟恐怖主義，我們將遵守一個簡單的原則：任何伊朗船隻都不能離開」

范斯與伊朗在巴基斯坦談判無果後，美國海軍從台灣時間13日晚上10時起開始封鎖荷莫茲海峽。伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）誓言報復，伊朗官員也警告這將會對全球經濟造成漣漪效應。

伊朗總統：只在國際法框架下繼續談判

另根據有線電視新聞網（CNN），伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）13日向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，美國不合理的要求，導致伊朗跟美國無法在巴基斯坦達成協議，「我們已經清楚表達停火條件，仍然遵守條件」，「美國過度的要求導致無法達成協議，伊朗只會在國際法的框架下繼續談判」。

針對美國總統川普威脅封鎖荷莫茲海峽，裴澤斯基安表示，「威脅荷莫茲海峽會對全世界有廣大的影響」。

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