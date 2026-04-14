美副總統：談判是否繼續由伊朗決定 封鎖荷莫茲我們也可以
美國副總統范斯13日接受福斯訪問提到，與伊朗的會談有很多進展，雙方是否繼續談，由德黑蘭方面決定。
范斯（JD Vance）接受福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）訪問，被問到是否會與伊朗繼續談判時回答，「這個問題最好問伊朗人，因為球真的在他們場上」。
范斯表示，「我們必須有他們明確承諾不發展核武。而我認為，如果伊朗願意在這一點與我們一致，這對雙方都是非常非常好的協議，如果他們不願在這方面與我們達成醫治，那也是他們的選擇」。
范斯補充，美國在巴基斯坦談判21小時後離開，是因為伊朗在巴基斯坦的團隊沒有能力「達成協議」。他說，「我認我們的確已對伊朗如何談判有些認識，這也是最後我們為什麼離開巴基斯坦的原因。因為我們發現他們無法達成協議，他們必須回到德黑蘭，可能是從最高領導人或是其他人獲得批准，才能接受我們提出的條件」。
范斯稱，談判已有進度，但還不足以移除伊朗的濃縮鈾，也不足以確保德黑蘭不會擁有核武，「他們朝著我們的方向邁進一大步，所以我認為我們看到了好兆頭，但是他們的行動還不夠遠」。
范斯樂觀表示，「我認為的確有機會達成重大協議，但我認為，要看伊朗是否願意賣出下一步」。
范斯批伊朗封鎖荷莫茲：對全球發動「經濟恐怖主義」
另外針對伊朗封鎖荷莫茲海峽，范斯批評是「對全世界的經濟恐怖主義」，「他們基本上威脅了所有通過荷莫茲海峽的船隻」。
他補充，「正如美國總統所展示的，這種遊戲我們也能玩」，「如果伊朗人企圖進行經濟恐怖主義，我們將遵守一個簡單的原則：任何伊朗船隻都不能離開」
范斯與伊朗在巴基斯坦談判無果後，美國海軍從台灣時間13日晚上10時起開始封鎖荷莫茲海峽。伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）誓言報復，伊朗官員也警告這將會對全球經濟造成漣漪效應。
伊朗總統：只在國際法框架下繼續談判
另根據有線電視新聞網（CNN），伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）13日向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，美國不合理的要求，導致伊朗跟美國無法在巴基斯坦達成協議，「我們已經清楚表達停火條件，仍然遵守條件」，「美國過度的要求導致無法達成協議，伊朗只會在國際法的框架下繼續談判」。
針對美國總統川普威脅封鎖荷莫茲海峽，裴澤斯基安表示，「威脅荷莫茲海峽會對全世界有廣大的影響」。
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不放棄！傳中東各國仍積極斡旋 美伊第二輪談判或數日內重啟
美國副總統范斯與伊朗代表在巴基斯坦進行長達21小時的談判後，最終未能達成協議，隨後美軍宣布對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。根據《華爾街日報》引述知情人士指出，中東各國目前正積極推動美伊雙方重返談判桌，外交斡旋的大門依然敞開，第二輪會談可能會在數日內舉行。
范斯控伊朗「經濟恐怖主義」 稱談判有進展、球在伊朗手中
美國副總統范斯週一（4/13）指控，伊朗政府封鎖荷姆茲海峽航運，是「經濟恐怖主義」之舉，總統川普已明言「這種手段不是只有一方能使用」，因此依據同樣原則行事，「不讓任何伊朗船隻出海」。范斯並稱，在美伊首輪談判結束後，「球已在伊朗那邊」。
伊朗致信聯合國：美國封鎖港口嚴重侵犯主權
伊朗13日譴責美國封鎖其港口，是「嚴重侵犯」其主權。華盛頓與德黑蘭的挑釁措辭也動搖了脆弱的停火協議。 伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)在寫給聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)的信函中表示：「實施海上封鎖嚴重侵犯了對伊朗伊斯蘭共和國的主權與領土完整。」 伊拉瓦尼說，非法封鎖也「嚴重侵犯國際海洋法的基本原則」。 在美伊上週末的談判破局後，美國總統川普(Donald Trump)12日下令封鎖進出伊朗位於波斯灣的港口與沿海地區的船隻，並警告任何挑戰封鎖的伊朗攻擊船將遭到摧毀。 封鎖已經從美東時間13日上午10時(台灣時間13日晚間10時)展開，儘管美國和伊朗先前已同意了為期2周的停火，巴基斯坦和卡達等調解者不斷呼籲尊重停火，並外交行動也持續進行。 在伊朗與美國封鎖這條關鍵水道的通行後，古特瑞斯13日呼籲「所有各方」尊重荷莫茲海峽的航行自由。 伊拉瓦尼說表示，這種「非法」封鎖「對國際和平與安全構成嚴重威脅，並明顯加劇了原已高度動盪地區的局勢升級風險」。 在另一封信中，伊拉瓦尼呼籲擁有美國軍事基地的中東國家「停止其違反國際法的行為」。 伊拉瓦
【美洲速報】川普嗆：伊朗船隻靠近「全面消滅」 伊朗揚言報復｜#鏡新聞
就在封鎖生效後，川普隨後在其真實社群發文表示，美方先前軍事行動中，刻意沒有對伊朗的高速攻擊艇出手，川普說這不這不代表容忍。川普就強硬警告說，只要伊朗船隻逼近封鎖區域，將立刻被全面消滅。另外，伊朗軍方痛批此舉是「海盜行徑」，並警告若伊朗港口安全受威脅，將對波灣鄰國港口採取報復行動，整個波灣與阿曼灣都可能不再安全。
回應美軍封鎖行動 伊朗揚言報復中東港口
美國總統川普(Donald Trump)針對伊朗的海上封鎖行動即將展開，透過這項措施可望對伊朗進一步施壓，但也面臨油價再度飆升、甚至是戰火重燃的風險。伊朗則發出警告，將讓波斯灣及阿曼灣的所有港口陷入危險。 伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)今天(13日)報導，伊朗軍方與革命衛隊共同發布聲明表示：「波斯灣與阿曼灣的安全，要麼大家都有，要麼誰都沒有。」該聲明並威脅，任何一座中東地區的港口都不再安全。 美伊上週末談判破裂後，川普宣布將對荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)進行封鎖。這項行動從美東時間13日上午10時(台灣時間晚間10時)展開，屆時所有試圖往返伊朗港口的船隻將遭到美軍攔截。 針對川普這項舉措，伊朗革命衛隊警告，任何軍艦接近海峽都將被視為違反停火協議，並將遭到嚴厲且果斷的處置。 封鎖消息一出，國際油價立即受到衝擊。西德州中級原油(West Texas Intermediate, WTI)今天價格飆漲約8%，來到每桶104.24美元；布倫特原油(Brent)價格上揚7%，至每桶102.29美元。
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