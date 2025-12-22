美創世紀任務 台積有望成核心、帶動供應鏈

▲被視為AI版「曼哈頓計畫」的Genesis Mission（創世紀任務），由美國白宮與能源部（DOE）主導，台廠有望在中間分一杯羹。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 被視為AI版「曼哈頓計畫」的Genesis Mission（創世紀任務），由美國白宮與能源部（DOE）主導，近期獲輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等24家科技巨頭回應，象徵美國正式升級AI科技戰略，而台廠有望在中間分一杯羹。

川普政府在今（2025）年底提出「創世紀任務計畫（Genesis Mission）」，被美國白宮視為「帶領美國進入一個新的發現與創新黃金時代（Golden Age of Discovery）」。美國要以這計畫建立一個全國性、跨部門、跨領域、整合運算、資料、研究機構與產業的AI科研平台，以AI為工具來徹底改變科學研究方式，加速科學發現與突破。

廣告 廣告

根據白宮發布的聲明顯示，OpenAI、微軟、輝達、亞馬遜旗下雲端服務AWS，與Alphabet旗下谷歌在內的企業，不是已和聯邦政府簽署合作備忘錄，就是已經和美國能源部或國家實驗室進行合作計畫，不然就是明確表達參與意願。

白宮科技政策辦公室主任克拉席歐斯（Michael Kratsios）表示，本次宣布的24項合作案只是開始，不是最終名單。我們將執行川普的命令，將整個科學界都納入「創世紀任務」，包括企業、大學、非營利機構和聯邦政府單位。

根據市場傳出，參與這項計畫的企業還包括超微、甲骨文、IBM、英特爾、慧與科技（HPE）、戴爾、Palantir、xAI、Anthropic、CoreWeave、Groq和埃森哲（Accenture）等。這些合作計畫將聚焦AI模型，應用範圍從核能、量子運算，再到機器人和供應鏈最佳化。

此外，產業界認為，晶圓代工龍頭台積電掌握的先進製程與先進封裝技術，被視為計畫不可或缺核心，預期將帶動半導體生態系在美建置需求升溫，台灣廠務工程業者成為首波受惠族群。

法人分析，廠務工程實為半導體擴產過程中真正瓶頸，屬「將資本支出轉化為可量產產能」的系統工程。隨台積電積極在美擴建先進製程與封裝產線，相關無塵室、機電與系統整合需求同步放大，帶動漢唐、聖暉*、亞翔等台灣廠務工程業者訂單能見度提升。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體搶產能、傳美光敲門力積電銅鑼廠 股價一度攻上漲停價

美股上週五迎三巫日、費半上漲近4% 台股開盤上漲290點

萬海斥資逾141億元、購入6艘LNG船 砸逾1620億元布局新節能船