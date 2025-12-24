美劇「怪奇」劇本好保密 演員：我不跟我媽說話就好

科幻恐怖美劇怪奇物語第五季。（圖／NETFLEX授權提供）





科幻恐怖美劇怪奇物語第五季，讓影迷等10年，將在明年1月迎來大結局，影迷最好奇的莫過於大魔王威可那，會怎麼與怪奇物語4人小隊以及女主角，搏鬥到最後，我們也專訪了飾演大魔王的英國演員傑米坎貝爾鮑爾，他說扛著7小時的怪物妝對他來說沒什麼，要讓大家理解，這角色人性和怪物間轉換才是他最大挑戰。

科幻恐怖美劇怪奇物語，讓影迷等了10年，總算迎來大結局。

怪奇物語第五季預告：「是時候到了。」

這回依舊圍繞著麥克、威爾、盧卡斯、和達斯汀，四人小組，但威爾失蹤與大魔王威可那，有著關鍵連結，我們也越洋專訪了飾演大魔王威可那英國演員。

飾演威可那演員JamieCampbellBower：「最終讓大家，可以了解理解，這個角色，加入一點人性，走在人性跟怪物之間。

尤其每演一次威可那，就要化7到8小時的妝，他也慢慢熟悉，不過比起化妝，他說這件事對他來說是個挑戰。

飾演威可那演員Jamie Campbell Bower：「我就不要跟我媽說話就好。」

除了大家期待威可那外，更好奇Max怎麼回歸，畢竟這位紅髮女孩，靠著靈動雙眼征服影迷的心。

飾演麥克絲演員Sadie Elizabeth Sink：「沒有我沒有想過，他會變紅，我很其實很害怕參與演出，在一群孩子中間，其實親密的感覺，很受喜愛的我希望大家可以很喜歡max，就像我很喜歡max一樣。」

更直指是這角色，讓他成長。

飾演麥克絲演員Sadie Elizabeth Sink：「我在她那個年紀我不是這樣，很高興演她很直率，演了這角色我就是這樣長大，我因此找到自我找到自信我是誰，當然我會想念他。」

不只演員對10年角色依依不捨，對影迷們來說追10年的劇要落幕了，就怕不是自己期待，但還是會滿滿期待。



