美力媽媽徵選報名開跑 高市社會局邀請推薦多元母職典範

迎接115年母親節，高雄市政府社會局即日起啟動「美力媽媽推薦徵選」活動，邀請社會大眾一同發掘並推薦在生活、家庭與社會中默默付出的母職典範。徵選即日起受理推薦至115年3月3日止，開放個人或親友推薦，每人至多推薦1名，團體推薦則以3名為限。

社會局表示，為回應母親節精神並深化社會對母職角色多元樣貌的理解，今年以「美力媽媽」為主軸，規劃七種媽媽形象，呈現母職在不同生命處境中的堅韌與光彩。其中包括長期投入公益服務、以行動回饋社會的「毅力媽媽」；跨越文化差異、在台灣落地生根的新住民「新力媽媽」；在困境中勇敢撐起家庭的「自力媽媽」；全心照顧身心障礙子女的「給力媽媽」；於父代母職或多元家庭型態中承擔母職角色的「魔力媽媽」；勇敢追夢、實現自我價值的「活力媽媽」；以及生養三名以上子女、細心教養的「多力媽媽」。

社會局指出，希望透過「美力媽媽」的推薦與表揚，讓社會看見母職的多元面貌與生命故事，傳遞對母親角色的肯定與尊重。獲選者將於高雄市母親節慶祝活動中接受公開表揚，分享屬於她們的美力故事。

相關推薦徵選簡章及文件，可至高雄市政府社會局婦女館官方網站最新消息下載（https://women.kcg.gov.tw/），或洽詢電話（07）397-9672分機23或26。

